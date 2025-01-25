韩版《不能说的秘密》备受期待！歌手兼演员的D.O.都敬秀透露好消息：「EXO 明年计划将完整体回归」

男团 EXO 成员兼演员的都敬秀（D.O.）谈到团体全员活动时，分享了他的想法。

近期，都敬秀在首尔钟路区三清洞的一家咖啡厅接受采访，谈及了他主演的电影《不能说的秘密》之外，还提到了关於 EXO 的未来活动。



此前，EXO 成员 Suho 与灿烈在参加SM娱乐成立30周年纪念演唱会时提到，随著正在服兵役的 Kai 跟世勋退伍后，EXO 全体活动将重新启动，这一消息成为热门话题。

当天采访时，都敬秀表示：「等那两位成员退伍后，我们就会开始准备。」接著他补充说道：「今年的行程已经排满了，所以最快也要等到明年，才能以专辑与大家见面。」



除了团体活动，都敬秀也透露自己正在筹备solo活动，他提到：「歌曲的收集已经完成，只剩下录音、拍摄MV和专辑封面后，专辑就能推出。我这次非常努力的准备了，希望能展现不一样面貌。虽然以往大多是做我喜欢的曲风，但这次会是大家都能兴奋享受的类型。」





此外，由都敬秀和元真儿、辛睿恩主演的韩版《不能说的秘密》是一部奇幻浪漫电影，故事讲述了在隐藏时间秘密的校园练习室里，有俊（都敬秀 饰）和贞雅（元真儿 饰）偶然相遇后展开的奇迹般魔法时刻。该片改编自2007年在台湾上映的同名电影，预计会在1月27日正式上映。



PS：也推荐大家可以去看都敬秀跟李光洙合作的《豆豆饭饭》，他们一起经营KKPP企业公司食堂，为职员们制作美味餐点的过程真的很有趣，都敬秀完全就是满分料性男（会料理而且很性感的男人），太圈粉了～。（第二集更吸引到 SEVENTEEN 的 Hoshi、圆佑、WOOZI 到访品尝）



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