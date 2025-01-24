《Good Day》新預告G-Dragon集合88line：金秀賢、李洙赫、丁海寅、任時完、光熙等人齊聚一堂好神奇！

除此之外，預告畫面也公開了G-Dragon（GD，權志龍）和黃晸珉、金高銀、SEVENTEEN夫碩順、《黑白大廚》安成宰...等多組大明星們見面的片段，真的是讓人太期待了～！！

由金泰浩PD攜手超人氣歌手G-Dragon打造的話題綜藝節目《Good Day》再度公開新預告，這一次展現了兩人的極強人脈網，把所有你想像不到的人聚集在一檔節目中，讓人直呼不可思議。



其中，GD集合了1988年生的同齡明星們引發熱烈關注，好幾位都是男神主演級別，要把他們放在同一個畫面中是絕對很有困難度的，有金秀賢、李洙赫、丁海寅、任時完、黃光熙等人齊聚一堂，讓人直呼：「太神奇了吧！」、「不愧是GD」、「這個預告陣容簡直就是在看年末頒獎典禮」、「傳奇PD跟傳奇歌手合作就是這麼可怕」。



預告裡還有從前在《無限挑戰》歌謠祭合作過的「零錢CP」鄭亨敦與Defconn



黃晸珉、金高銀



旗安84、Code Kunst、《黑白大廚》安成宰



SEVENTEEN小分隊BSS夫碩順（Hoshi、DK及勝寛）



曹世鎬、洪真慶



MBC《Good Day》是一檔由 G-Dragon 與各領域人物合作，共同完成年度歌曲的音樂企劃節目，他將親自參與制作，通過音樂講述各種人物故事的過程，以真人秀節目的方式展現出來，確定在2月16日首播。

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