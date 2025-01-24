【結尾有雷】宋慧喬新片《黑祭司2：闇黑修女》未上映先被質疑「厭女」！導演製片火速澄清：反而是顛覆傳統框架

宋慧喬首次挑戰靈異驚悚類型電影《黑祭司2：闇黑修女》，日前舉辦試映會後有觀眾指出劇情和台詞涉及厭女、令人不適，在網上引發抵製潮。 正式上映前日，導演及製片人做出極力澄清。

*本文前半部份不涉及劇雷，若想知曉具體細節可以讀到最後~

《黑祭司2：闇黑修女》由宋慧喬、全余贇、李陣郁和文佑鎮主演，劇情講述為了幫一位惡靈纏身的少年進行驅魔儀式，修女們拼命奔走並與惡靈正面對決的故事。 這部電影是2015年上映電影《黑祭司們》番外篇，由《解決士》《拳力倒數》的導演權赫宰執導，將於今日（1月24日）在韓國和台灣同步上映。



近日在韓國舉辦觀眾抽籤試映會後，有網友PO文表示電影有「厭女」嫌疑，例如劇情和台詞包含大量辱罵女性、貶低女性身體的內容，結局安排更難以稱得上是女性敘事，無法相信這樣的設定出現在2025年。

隨後大量網友表示震驚，不理解演員為何接拍這樣的內容，原本買了預售票打算和家人一起觀看，如今必須重新考慮。 與此同時，也有人表示反而更加好奇電影內容，打算一探究竟。



23日，電影製片人之一吳孝真接受采訪時對「厭女」質疑做出回應，表示孕育惡魔是靈異驚悚題材中一直存在的設定，而《黑祭司2：闇黑修女》試圖超越和顛覆這一設定，片中惡魔攻擊女性的身體、製造疾病，其實是隱喻尤妮婭修女因自身性別而遭受的限制和壓迫。吳孝真認為修女最終以自己的方式擊倒了惡魔，因此這部電影「更接近於一個顛覆既有框架的故事」。

權赫宰導演認同這一創作意圖並努力加以呈現，稱附魔過程中並沒有特意突出特定的身體部位，而是著重表現惡魔對尤妮婭進行惡毒攻擊的邪惡本性，並且在結局中「很好地呈現了尤妮婭用自己的方式擊敗惡魔」的情節。



此外，《黑祭司2：闇黑修女》宣傳時稱是《黑祭司們》的續集、番外篇、第二個故事，但製作班底幾乎完全不同：導演從張在現換成權赫宰，前作的監製李宥珍在續作中與吳孝真一起擔任製片人，編劇則沒有公開具體信息，韓媒報導只透露是不止一個人。

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參加試映會的網友透露稱，電影設定是尤妮婭罹患子宮癌失去生育能力，驅魔後將惡魔鎖在自己的子宮裡，然後投火自盡。台詞頻繁提到「子宮」，惡魔有大量辱罵性台詞，例如「臭婊子」「娼妓」「腐爛的子宮」等等。 驅魔後尤妮婭在疑似幻想的世界中見到小孩，小孩說謝謝，尤妮婭的腿下面開始淌血。

有網友認為導演借惡魔之口講出侮辱女性的台詞，本意應該是對該觀點表達反對和批判，但或許是表現手法超出觀眾理解能力，未能確切傳達出批判的意圖。

韓網友：「內容好惡心」「惡魔其實是韓男嗎」「為什麼不把惡魔封印在男人的睪丸或前列腺裡？」「修女可以自殺嗎？ 這不是褻瀆神聖嗎？」「我以為是雙女主、面向二三十歲女性的電影，這部片的觀眾群體到底是誰呢？」「請向修女和《黑祭司們》道歉」。

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