是否像「摯友」金宇彬、李光洙一樣公開戀愛？D.O.都敬秀「絕對不會」，還透露：沒見過申敏兒

D.O.（都敬秀）主演的電影《不能說的祕密》即將在1月27日於韓國上映，近日他也接受採訪。

《不能說的祕密》是 D.O. 的第一部愛情片，劇本是在軍隊時收到的。D.O. 說：「很久以前就有想出演愛情片的想法，拍攝後感覺很有意思。之前演過很多很艱難又傷痛的戲，但是演愛情戲的時候反而能表現出不同的東西，所以很有意思。」



在成爲演員之前， 也是偶像組合 EXO 成員的 D.O. 坦言「當然談過戀愛」，同時表示：「喜歡的感情是大家都能感受到的感情。而且我認爲有實質性的感情，也有很多間接性的感情。聽著周圍人的經驗之談、戀愛諮詢和苦惱也是如此，這給我很大的幫助。」



而 D.O. 在電影裡飾演陷入青澀初戀的音樂大學學生「宥俊」一角，被問到「有沒有向長期公開戀愛的『摯友』金宇彬、李光洙徵求意見」（金宇彬和申敏兒已經公開戀愛10年，而李光洙和李先彬已經公開戀愛8年）時，他斷然表示沒有，說道：「我個人認識李先彬演員，但是一次都沒見過申敏兒前輩，也不會和哥哥們談論戀愛的事。」



對於能否看到他公開戀愛，D.O.也表示：「肯定看不到！現在還不是可以放心戀愛的時機，如果那個時候到來，我也會做些什麼。那種時機應該會自然而然地就會到來，但不是現在。」

而《不能說的祕密》由 D.O.、元真兒、辛叡恩主演，這是翻拍自2007年台灣同名電影，影片講述鋼琴天才音樂學院學生宥俊（D.O. 飾）在學校練習室偶然遇到彈奏神秘音樂的貞雅（元真兒 飾）後開啟的奇幻羅曼史。



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