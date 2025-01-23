漫改劇《流氓讀書會》開播4看點！黃旼炫變身「想好好讀書的打架天才」為了角色堅持飲控和運動！

由黃旼炫、韓智恩、車禹閔、李宗賢、申帥賢、尹相貞、孔道宥主演的《流氓讀書會》即將在今晚（23日）首播，現在就跟著小編一起看看開播4大看點吧！

開播看點1：改編自人氣網漫的《流氓讀書會》

《流氓讀書會》改編自網漫，目前出到第三季，應該有不少人都有看過漫畫吧？當時確定電視劇化後不少人都相當期待！這是一部高中動作喜劇，講述少年尹佳敏（黃旼炫 飾）一心想認真讀書，但是他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」後，開始準備入學考試 ...



開播看點2：黃旼炫的動作演技

黃旼炫飾演的「尹佳敏」是即使拼命學習，成績也不會提高的人物。看似有著溫順的外表，但...實際上他也具備令人意外的戰鬥力，戴眼鏡跟沒戴眼鏡根本是兩副面孔呀～



而黃旼炫為了飾演「打架天才」尹佳敏這角色，還到動作學校練習武打戲和上課；爲了保持尹佳敏靈巧的外形，拍攝期間他也一直堅持飲控和運動，做了徹底的準備！之前他在《還魂》的動作戲就受到好評，這次在《流氓讀書會》的動作戲又更多，讓人期待他的大變身！（偷偷說預告中還大秀白皙腹肌，這是一定要看吧 XDD



開播看點3：關鍵角色車禹閔

車禹閔飾演的「皮韓蔚」是流星工業高中排名頂端的人物，是黑幫「延白派」老大的兒子，心思也難以捉摸。對於「皮韓蔚」這角色，車禹閔也表示：「比起認同他人，更喜歡處理妨礙前進的人物。」而尹佳敏組建「學習小組」，兩人之間會展開什麼樣的對決，想必也是一大看點！



開播看點4：校園女神教師韓智恩、「學習小組」成員

韓智恩飾演校園女神教師「李瀚瓊」也是「學習小組」的堅實後盾。她帶著秘密來到尹佳敏所在的流星工業高中，她的加入會帶來什麼樣的變化呢？與尹佳敏又會擦出什麼樣的師生火花，也令人好奇！



申帥賢飾演的「李智友」重視的是朋友之間的友情，性格無法忍受不義；李宗賢飾演全校第二名「金世炫」，雖然性格很冷漠，但是會以傲嬌的魅力與大家展現現實朋友間的化學反應，值得一提的是這也是李宗賢的出道作品。尹相貞飾演的「崔熙媛」是個有創意、忠於感情表達有4次元魅力的人物；孔道宥飾演被尹佳敏的戰鬥力迷住而進入學習小組的「李俊」。



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