权相佑向影迷下跪求支持，新电影上映遇两大强敌：宋慧乔 & EXO D.O.都敬秀

演员权相佑其实是用幽默风趣的方式表达，观众们也看到了他的渴望～！

由权相佑、郑俊镐、李伊庚、黄雨瑟惠等人主演的全新爆笑电影《大画特务2》已在昨天正式上映，而在试映会与影迷们互动环节的影片则吸引了网友的注意。



男主角权相佑表示：「我不想对大家说，希望大家有趣地观看了，也不想说，拜托大家推荐给周围的人...」接著突然下跪：「我真的非常恳切，我真的好想赢《黑修女们》（宋慧乔新片）跟《不能说的秘密》（都敬秀新片），我们真的拍得很开心，希望大家也看得很开心，我们第三季见吧！谢谢大家！」一旁的主演们也跟著下跪，请大家多多支持。

PS：第三季未定案，但先喊出来许个愿，祈求第二季可以成功。



另一场也跪求支持：

网友留言：「权相佑真的很会说话」、「下跪很严肃，但他表达得很幽默搞笑」、「希望电影能成功，加油！」、「我今天去看了，真的很有趣」、「天啊，太搞笑了哈哈」、「感觉他很绝望才这么做的」、「希望电影能成功，我会支持的」

《大画特务2》是一部动作喜剧电影，讲述退休特务「金奉俊」因为网漫《暗杀要员俊》获得成功后，连载第二季却十分失败、被贬为「脑补作家」，还引得全球黑帮韩国来到。与此同时，有人模仿网漫内容进行恐袭，国情院认定奉俊就是犯人。

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