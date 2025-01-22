「叶演员」上线！(G)I-DLE舒华圆梦拍戏，演出周兴哲MV扮亡命鸳鸯画面超美演技受赞许

(G)I-DLE舒华回台湾演出周兴哲新歌〈几乎是爱情〉MV稍早公开，大势女爱豆加上情歌王子周兴哲的组合俨然是「梦幻联动」。

▼快来听歌欣赏MV！！！



「已说服自己 你更害怕失去／才对我 没自信 能确定／这几乎是爱情／毫无差异／就当为你 多一层顾虑……」MV舒华和周兴哲饰演亡命鸳鸯，潜入别人家被发现后还能嘻笑著逃跑，世界就像只有两个人。周兴哲实际职业是地下格斗家，一名男子冒出来影响舒华后，比赛变调、两人世界也变调……



除了讨论剧情和歌词的关联外，无论台湾网友或韩国网友都力赞舒华的演技与美貌，台湾网友留言如「舒华好美啊，双方的演技都好好，导演也拍得很唯美，希望有机会俩人下次还能再合作」、「叶舒华好会演，虽然才短短几分钟，但却能让人入戏」、「居然看哭了……舒华演得很自然」、「歌词歌声搭配舒华的眼神演技整个都看哭了！」……等等。



韩国网友则留言「哇，舒华演技不错」、「舒华演技好，好羡慕男主角」、「看不够，希望舒华多演一点」、「舒华好漂亮」……等等。



舒华高中念的是华冈艺校戏剧科，曾说自己本来是想当演员，但误打误撞成了爱豆，后来在(G)I-DLE MV或综艺节目里，短暂的演技常常惊艳粉丝，本身的美貌也不时让网友认为她有「演员脸」适合演戏，这次总算是有完整的演技作品，或许不止舒华圆梦，想看她演戏的粉丝也圆了梦。



〈几乎是爱情〉MV幕后花絮可见舒华和周兴哲相处完全没有隔阂与尴尬，互动相当活泼。周兴哲自己也赞叹画面拍出来相当美，称赞舒华演得很自然，听见舒华是第一次演戏还很惊讶，演完哭戏也说多亏舒华打动了自己。



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