《單身即地獄4》李時安才剛爆紅就與經紀公司發生糾紛！因違反專屬合約被起訴

正在出演《單身即地獄4》的模特兒李時安因違反專屬合約而被起訴。

21日，LEADERS娛樂方面表示：「李時安明顯違反與經紀公司的專屬合約、追加協議等合約條件。」表示將採取法律措施。

LEADERS娛樂在2023年8月開始專門負責李時安的管理業務，2024年4月與李時安正式開始討論出演《單身即地獄4》，並簽訂延長與李時安專屬合約的附屬協議書。延長合約的內容是，在預定於2024年10月25日到期的現有合約上，追加延長1年6個月。



但是李時安在《單身即地獄4》結束拍攝後，2024年8月突然單方面表明終止專屬合約的意向。LEADERS娛樂表示：「我們認爲出演《單身即地獄4》是給李時安提供成長機會，所以一直盡全力進行協商和支援，但是出演之後無視合約單方面通報中斷活動，這是欺騙公司和節目製作組的行爲。」



對此，《單身即地獄4》方面則回應：「因爲是出演者個人的事情，所以很難確認，請諒解！」對於今後李時安的出演分量，沒有做出特別的回答。

Netflix 人氣戀愛實境秀《單身即地獄4》在上週公開，李時安一登場就吸引大家的視線，亮麗的外型也在網路上引發熱烈討論。而她其實是女團練習生出身，曾出演過選秀節目《偶像學校》和《Produce 48》而被大家所熟知。



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