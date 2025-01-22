《单身即地狱4》李时安才刚爆红就与经纪公司发生纠纷！因违反专属合约被起诉

正在出演《单身即地狱4》的模特儿李时安因违反专属合约而被起诉。

21日，LEADERS娱乐方面表示：「李时安明显违反与经纪公司的专属合约、追加协议等合约条件。」表示将采取法律措施。

LEADERS娱乐在2023年8月开始专门负责李时安的管理业务，2024年4月与李时安正式开始讨论出演《单身即地狱4》，并签订延长与李时安专属合约的附属协议书。延长合约的内容是，在预定於2024年10月25日到期的现有合约上，追加延长1年6个月。



但是李时安在《单身即地狱4》结束拍摄后，2024年8月突然单方面表明终止专属合约的意向。LEADERS娱乐表示：「我们认爲出演《单身即地狱4》是给李时安提供成长机会，所以一直尽全力进行协商和支援，但是出演之后无视合约单方面通报中断活动，这是欺骗公司和节目制作组的行爲。」



对此，《单身即地狱4》方面则回应：「因爲是出演者个人的事情，所以很难确认，请谅解！」对於今后李时安的出演分量，没有做出特别的回答。

Netflix 人气恋爱实境秀《单身即地狱4》在上周公开，李时安一登场就吸引大家的视线，亮丽的外型也在网路上引发热烈讨论。而她其实是女团练习生出身，曾出演过选秀节目《偶像学校》和《Produce 48》而被大家所熟知。



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