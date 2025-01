2024 SUPER-SOUND FESTIVAL IN MACAU：得獎名單揭曉及現場盛況

由韓國電視台SBS播出結合頒獎典禮和演唱會特色的年度KPOP音樂盛會 — 2024 SUPER-SOUND FESTIVAL IN MACAU 自消息公佈以來,吸引了眾多KPOP粉絲的熱烈討論,終了盛大公演及揭曉得獎名單的時刻!

KPOP偶像雲集 展現強大舞台魅力 一場前所未有的2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU在威尼斯人綜藝館舉行,現場氣氛熱烈,充滿了熱情與活力。今年的演出陣容十分強大,包括RAIN、東方神起TVXQ!、MAMAMOO+、BTOB、Xdinary Heroes、Kep1er、CRAVITY、IRENE、ONEW、YOUNGJAE、B.I及香港樂壇代表MIRROR 成員Anson Lo、姜濤等優秀藝人。他們的精湛演出和舞台魅力帶來了一場令人難忘的KPOP音樂盛宴,從令人驚艷的舞台設計到精彩的演繹,每位藝人都展現了自己獨特的魅力和才華,讓現場觀眾沉浸在音樂帶來的喜悅中,感受到了一場前所未有的視聽盛宴,讓今年的SUPERSOUND FESTIVAL取得空前成功。





全城KPOP粉絲熱切期待 揭曉最終得獎名單

藝人們在正式開始演出前舉行了特別見面會環節,與粉絲們親切打招呼和互相問候,進行了簡單而溫馨的互動,營造了偶像和粉絲間的良好氛圍。演唱會正式開始,在舞台表演環節前首先進行了頒獎典禮。以優秀表現贏得眾人的讚譽和肯定的得獎藝人們依次上台領獎,並陸續發表感言,表達了對音樂事業的熱愛和感謝粉絲們一直以來的支持,感動在場一眾粉絲,展現了他們對音樂堅定不移的信念及想要不斷為大家帶來更好舞台的決心。





以下是2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU 得獎名單:

SUPER K-POP Legend Award: 東方神起 (TVXQ!

Vocal Performance of the Year Grand Prize: MAMAMOO+

Vocal Group of the Year Grand Prize: BTOB

Band Performance of the Year Grand Prize: Xdinary Heroes

Female Group Performance of the Year Grand Prize: Kep1er

Male Group Performance of the Year Grand Prize: CRAVITY

SUPER Global Entertainer Grand Prize: RAIN

SUPER Global Hip-Hop Artist Grand Prize: B.I

SUPER Male Vocalist of the Year: YOUNGJAE

Male Solo Artist of the Year Grand Prize: ONEW

Female Solo Artist of the Year Grand Prize: IRENE

Hong Kong & Macau Special Popularity Award: Anson Lo @MIRROR、Keung To @MIRROR





所有獎項頒發完畢,各隊藝人的舞台表演正式開始,分別展示了他們獨特的音樂風格和舞台魅力,現場氣氛相當熱烈,粉絲們熱情地為偶像應援,歡呼聲不斷,透過音樂將來自各地的觀眾聯繫在一起,共享這個難忘時刻。在演出途中,藝人們向台下觀眾拋出簽名波,與粉絲進行互動,並一同進行了大合照,讓現場氣氛更加歡樂,為這場音樂盛典留下各個美好瞬間。





關於SUPERSOUND FESTIVAL

SUPERSOUND FESTIVAL結合了頒獎典禮和演唱會的創新形式,超越了傳統KPOP大型表演的框架,獲得觀眾、媒體和藝人的一致好評。只有被選為SUPERSOUND強者的藝人才能登上這個舞台,獲得最高殊榮和獎項肯定。得獎藝人將通過接力形式進行特別的頒獎典禮和演出,與粉絲進行更近距離的交流。SUPERSOUND FESTIVAL是依據SNS趨勢和專輯銷售等數據,向精心評選的藝人頒發獎項。因此,SUPERSOUND FESTIVAL不僅是一場演出,更是一場用音樂感動人心的慶典。





