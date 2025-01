2024 SUPER-SOUND FESTIVAL IN MACAU：得奖名单揭晓及现场盛况

由韩国电视台SBS播出结合颁奖典礼和演唱会特色的年度KPOP音乐盛会 — 2024 SUPER-SOUND FESTIVAL IN MACAU 自消息公布以来,吸引了众多KPOP粉丝的热烈讨论,终了盛大公演及揭晓得奖名单的时刻!

KPOP偶像云集 展现强大舞台魅力 一场前所未有的2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU在威尼斯人综艺馆举行,现场气氛热烈,充满了热情与活力。今年的演出阵容十分强大,包括RAIN、东方神起TVXQ!、MAMAMOO+、BTOB、Xdinary Heroes、Kep1er、CRAVITY、IRENE、ONEW、YOUNGJAE、B.I及香港乐坛代表MIRROR 成员Anson Lo、姜涛等优秀艺人。他们的精湛演出和舞台魅力带来了一场令人难忘的KPOP音乐盛宴,从令人惊艳的舞台设计到精彩的演绎,每位艺人都展现了自己独特的魅力和才华,让现场观众沉浸在音乐带来的喜悦中,感受到了一场前所未有的视听盛宴,让今年的SUPERSOUND FESTIVAL取得空前成功。





全城KPOP粉丝热切期待 揭晓最终得奖名单

艺人们在正式开始演出前举行了特别见面会环节,与粉丝们亲切打招呼和互相问候,进行了简单而温馨的互动,营造了偶像和粉丝间的良好氛围。演唱会正式开始,在舞台表演环节前首先进行了颁奖典礼。以优秀表现赢得众人的赞誉和肯定的得奖艺人们依次上台领奖,并陆续发表感言,表达了对音乐事业的热爱和感谢粉丝们一直以来的支持,感动在场一众粉丝,展现了他们对音乐坚定不移的信念及想要不断为大家带来更好舞台的决心。





以下是2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU 得奖名单:

SUPER K-POP Legend Award: 东方神起 (TVXQ!

Vocal Performance of the Year Grand Prize: MAMAMOO+

Vocal Group of the Year Grand Prize: BTOB

Band Performance of the Year Grand Prize: Xdinary Heroes

Female Group Performance of the Year Grand Prize: Kep1er

Male Group Performance of the Year Grand Prize: CRAVITY

SUPER Global Entertainer Grand Prize: RAIN

SUPER Global Hip-Hop Artist Grand Prize: B.I

SUPER Male Vocalist of the Year: YOUNGJAE

Male Solo Artist of the Year Grand Prize: ONEW

Female Solo Artist of the Year Grand Prize: IRENE

Hong Kong & Macau Special Popularity Award: Anson Lo @MIRROR、Keung To @MIRROR





所有奖项颁发完毕,各队艺人的舞台表演正式开始,分别展示了他们独特的音乐风格和舞台魅力,现场气氛相当热烈,粉丝们热情地为偶像应援,欢呼声不断,透过音乐将来自各地的观众联系在一起,共享这个难忘时刻。在演出途中,艺人们向台下观众抛出签名波,与粉丝进行互动,并一同进行了大合照,让现场气氛更加欢乐,为这场音乐盛典留下各个美好瞬间。





关於SUPERSOUND FESTIVAL

SUPERSOUND FESTIVAL结合了颁奖典礼和演唱会的创新形式,超越了传统KPOP大型表演的框架,获得观众、媒体和艺人的一致好评。只有被选为SUPERSOUND强者的艺人才能登上这个舞台,获得最高殊荣和奖项肯定。得奖艺人将通过接力形式进行特别的颁奖典礼和演出,与粉丝进行更近距离的交流。SUPERSOUND FESTIVAL是依据SNS趋势和专辑销售等数据,向精心评选的艺人颁发奖项。因此,SUPERSOUND FESTIVAL不仅是一场演出,更是一场用音乐感动人心的庆典。





Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们