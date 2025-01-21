SEVENTEEN圓佑、珉奎最新雙人寫真詢問度超高！「老室友」用截然不同的魅力展現「貓狗」時刻

【影片、多圖】這麼偉大的兩張臉...不能只有我看到！一定要分享給大家看看啊～。

SEVENTEEN的圓佑與珉奎成為了《DICON》雜誌第26期的主角，他們「用眼神就能心意相通」的第一張宣傳照就引發熱烈討論。



之後陸續推出的宣傳影片也展現了粉絲所喜愛的「貓狗」時刻，還有他們如黑色電影主角般的獨特魅力。本次用《白色午夜》（White Midnight）為主題，捕捉了這對現實就是同居室友的深夜時光，充滿吸引力的面貌，也讓人直呼太迷人了。





兩人作為長期的室友，展現了非比尋常的默契，彷彿將宿舍生活搬上了檯面，一起看電視、玩迷你車，甚至還打起了遊戲。

圓佑微笑著說：「我們現在只要看眼神，就能知道對方想要什麼。」珉奎則拍著圓佑的肩膀，補充道：「和他在一起，我感到放心又有安全感。」



兩人還互寫了信，記錄了對SEVENTEEN出道10週年的感想、想對CARAT傳達的話、新目標以及現場拍攝的點滴花絮。



此次《DICON》共推出圓佑與珉奎的個人版A、B兩款，以及他們的單元版，共計五種版本，展現他們各自與共同的魅力。當中附贈的特典也相當豐富，包括照片卡、壓克力迷你車留言牌、四格照片、金屬鑰匙圈、海報、桌曆、照片貼紙等特別贈品。預售已開跑，截止時間為30日晚上11點59分。



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