「零錢CP」GD＆鄭亨敦時隔11年重逢！《Good Day》預告公開：GD依然覺得鄭亨敦很可愛 XD

《Good Day》是一檔由 GD（G-Dragon，權志龍）與各領域人物合作，共同完成年度歌曲的音樂企劃節目，MBC和金泰浩PD的製作公司TEO推出。

節目由 GD 親自參與制作，通過音樂講述各種人物故事的過程，將通過真人秀節目展現出來。而出演陣容也非常華麗，包含鄭亨敦、Defconn、曹世鎬、Code Kunst、金秀賢、丁海寅、金高銀、SEVENTEEN夫碩順、aespa、DAY6等。

20日，公開了首版預告，GD 坐在東廟某間餐廳表情略顯緊張地正在等待某個人，作爲時尚的代表人物的他，戴著頭巾、絲巾、墨鏡和標誌性雛菊單品等，時尚感也吸引人們的視線。



接著... GD 正在等待的主人公真實身份曝光了！正是過去和他有著超強化學反應的鄭亨敦，他還激動跑出去抱著鄭亨敦，這畫面看了好感動啊 ㅠㅠㅠㅠ GD：「哥你過得好嗎？」鄭亨敦：「這都多久沒見了？已經11年了...真的讓人驚嘆啊！」接著 GD 說：「哥真的太可愛了！」讓鄭亨敦也問：「現在還這麼覺得嗎？」



而 GD 和鄭亨敦兩人在2013年播出的《無限挑戰》的「無限歌謠祭」結緣，節目中兩人展現如情侶般的「欲擒故縱」技巧，當年還獲得最佳情侶獎。這次時隔多年再次重逢，也讓許多粉絲都相當期待！另外，《Good Day》確定在2月16日首播，剩不到一個月就可以看到啦！



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