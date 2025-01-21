「零钱CP」GD＆郑亨敦时隔11年重逢！《Good Day》预告公开：GD依然觉得郑亨敦很可爱 XD

《Good Day》是一档由 GD（G-Dragon，权志龙）与各领域人物合作，共同完成年度歌曲的音乐企划节目，MBC和金泰浩PD的制作公司TEO推出。

节目由 GD 亲自参与制作，通过音乐讲述各种人物故事的过程，将通过真人秀节目展现出来。而出演阵容也非常华丽，包含郑亨敦、Defconn、曹世镐、Code Kunst、金秀贤、丁海寅、金高银、SEVENTEEN夫硕顺、aespa、DAY6等。

20日，公开了首版预告，GD 坐在东庙某间餐厅表情略显紧张地正在等待某个人，作爲时尚的代表人物的他，戴著头巾、丝巾、墨镜和标志性雏菊单品等，时尚感也吸引人们的视线。



接著... GD 正在等待的主人公真实身份曝光了！正是过去和他有著超强化学反应的郑亨敦，他还激动跑出去抱著郑亨敦，这画面看了好感动啊 ㅠㅠㅠㅠ GD：「哥你过得好吗？」郑亨敦：「这都多久没见了？已经11年了...真的让人惊叹啊！」接著 GD 说：「哥真的太可爱了！」让郑亨敦也问：「现在还这么觉得吗？」



而 GD 和郑亨敦两人在2013年播出的《无限挑战》的「无限歌谣祭」结缘，节目中两人展现如情侣般的「欲擒故纵」技巧，当年还获得最佳情侣奖。这次时隔多年再次重逢，也让许多粉丝都相当期待！另外，《Good Day》确定在2月16日首播，剩不到一个月就可以看到啦！



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