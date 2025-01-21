IU cover 女團 IVE 的出道曲〈ELEVEN〉廣受好評！成員感嘆：「編曲太棒了」、「太像前輩的風格了」

IVE的〈ELEVEN〉已經夠有特色了，結果 IU 唱起來完全變成了自己的歌，大提琴在一旁搭配真的是神來一筆～！讚！！！

人氣女團 IVE 登上了 IU 主持的人氣網路節目《IU's Palette》，在互唱對方歌曲的環節中，IU 選了 IVE 的出道曲〈ELEVEN〉，並展現了她出眾的歌唱實力。



IU 唱完後，IVE 成員們也相當感動喜歡，張員瑛大讚：「編曲太棒了吧！」秋天感嘆：「太像前輩的風格了！」沉醉在 IU 的版本之中，IU 表示自己傾注了很多的心血，特別是前奏的大提琴，叮嚀他可以誇張一點、刮得更大力一些！造就了經典的開場。



▼影片定位在45:34可以聽兩邊完整的版本，IVE 則選唱了 IU 的〈Holssi〉，團體合作讓歌曲更加豐富，展現美妙的音色：



網友留言：「說真的，IU的聲音太瘋狂了...」、「IU 有她自己的風格，而且她真的很擅長」、「原曲已經很好聽了，但IU的編曲真的很瘋狂，真的超級好聽」、「IU 的現場表演太瘋狂了！唱功爆發ㅠㅠ簡直太棒了！」、「IU 的風格完全自成一派」、「搖滾民謠太適合 IU 了」、「能上這節目的歌手團體都是很有實力的」

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