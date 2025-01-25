【K社韩国小百科】韩国松岛拟建103层超高地标塔，近仁川机场引撞击担忧

韩国松岛国际都市拟建设超高层地标建筑。考虑到临近仁川机场，首尔航空厅一度指出高度不宜超过395m，否则恐有遭飞机撞击的隐患。但仁川市执意坚持高度420m，并於近日获得首尔航空厅同意。 去年底济州航空发生骇人空难后，新地标的安全问题引起关注。

这座103层地标建筑的前身是搁浅多年的仁川双子塔。 松岛国际都市是韩国在90年代以填海造地方式建造的新都市，2003年作为仁川自由经济区的一部份开始开发。 2007年，仁川市提出建设全韩国乃至全世界第一高的双子塔，最初计划是地上151层、高度613m、2013年竣工。以下为最初的设计图：



该计划於2015年被取消，并在2022年调整为103层、高度420m。 该建筑的地基位置在松岛6・8工区，靠近西侧海岸，紧邻仁川大桥，距离仁川国际机场的直线距离约为14km。



对於建筑高度，首尔地方航空厅曾给出明确建议：若按照2.5%的失败进场爬升角度，应将地标塔的高度从420米再调低至395米。 所谓「失败进场爬升角度」是指飞机著陆失败后进行重飞时需要拉升的角度，2.5%意味著每飞行100米需要拉高2.5米。 角度越大，可允许的周边建筑物高度也越高，但同时也意味著飞行员必须进行更加剧烈的操作，亦伴随更大的风险。



对此，仁川经济厅基於与民间开发商签署的协定，以及部份松岛居民对超高层建筑的支持声音，向首尔航空厅提出请求，希望将失败进场爬升角度从2.5%提高到3%。 仁川经济厅声称，即便将该角度提高到4%也不会对航空安全造成太大影响，所以3%完全在安全范围之内。

去年6月，首尔航空厅委托专业机构对相关安全性重新进行评估，并於近日给出了「可以进行飞行程序变更」的判断，即允许按照420m进行建设。以下为103层地标塔设计图：



然而，随著济州航空惨案发生，松岛居民中间也开始出现不同声音，有人认为比起单纯的推动经济发展、建设超高层建筑，更应优先考虑居民的安全。

在国外航空公司担任驾驶员的松岛居民金某表示，开发活动不应妨碍飞行安全，现在仁川机场每小时都有80架飞机起落，必须格外谨慎。 仁川市议会建设交通委员长金大中（音）指出，飞机事故容易酿成重大惨剧，与其执著於地标塔的高度，不如思考其所承载的内容和主题。

亦有松岛市民提到灾害安全和环境社会等问题，例如所在位置多海啸、强风、反光，一旦出现火灾等紧急状况恐难以安全疏散和对应，亦可能产生交通拥堵、空屋增加等经济层面的副作用。 如果放弃超高层建筑，具有实用性和象徵性的中高层建筑亦可展现松岛的独特魅力，胜任地标职能。 松岛某居民团体近日挂出条幅，要求针对飞机安全制定相应对策。



与此同时，亦有部份居民坚定支持建设地标塔。 松岛居民网路社群「All That 松岛」的代表金成勋一直持积极支持态度，认为仁川塔将有力拉动松岛市的经济成长、提升都市竞争力，并强调103层并非单纯的高度，而是一个明确的目标，是将松岛打造成韩国门面城市的基础：「将为仁川带来崭新的天际线景观，提升国际竞争力。」松岛和青萝的部份居民团体也认为，既然评估报告认为安全，就不必坚持反对。

如依计划进行，青萝城市塔（448m）和仁川塔（420m）将成为韩国仅次於乐天世界塔（555m）的第二和第三高建筑。以下为青萝城市塔鸟瞰图：



首尔航空厅将在1月底完成内部审查，并将此次评估结果正式提交给仁川经济厅。 本次评估仅是根据法律和规定进行的预备设计层面的技术审核，最终决定权在於建设审批机构——仁川市和仁川经济厅。 仁川经济厅将通过为期1年的设计工作，向国土交通部提出飞行程序变更请求。 因为航空厅在评估过程中已与国土交通部进行过协商，并听取了航空专家和航空公司的意见，预计该请求不太可能遭到驳回。

参考来源：https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003608955?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013010765?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015157342?sid=102，https://www.incheonin.com/news/articleView.html?idxno=84158 等

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