「完蛋了！」《我的完美秘書》EP.6韓志旼對李浚赫開始害羞！收視微升，下集預告竟要開虐

《我的完美秘書》演繹的女代表與男秘書羅曼史正讓觀眾著迷中，昨晚（18日）播出的第6集有了重大進展！全韓收視開出11.4%，較前一集10.7%高，且突破原先第4集創下的最高收視率11.3%！

原來，姜智允（韓志旼 飾）夢到的夢是小時候失去爸爸的那場火災，爸爸疑似為了救劉恩浩（李浚赫 飾）失去生命。回到現實，姜智允由劉恩浩帶著倉促逃離家，結果什麼大事也沒發生，變的只是姜智允認出了劉恩浩女兒劉星是書店小女孩，而這也讓姜智允在撞見劉星受傷後，能迅速告知劉恩浩。

姜智允看著劉恩浩擔憂的樣子，就用劉恩浩對自己安慰過的一樣安慰他，告訴他他做得很好。姜智允一隻手很不安，想伸手覆住劉恩浩的手卻放棄了。姜智允對劉恩浩也開始會害羞，一次睡不著衝動打電話問沙發款式，打了秒掛，接了電話又裝睡。網友都說姜智允一副就是暗戀的樣子很可愛，而劉恩浩這「爹系秘書」常常把姜智允當小孩般逗她，也讓網友很喜歡。



經歷一個案子的波折，劉恩浩約姜智允看音樂會，兩人相視的瞬間，姜智允明白了自己對劉恩浩的心意：「完蛋了……」



下集預告姜智允對劉恩浩的心意愈來愈藏不住，感到自己無法專心上班，劉恩浩也開始在意她了？姜智允逃避劉恩浩並狠下心要求換秘書，劉恩浩詢問理由，姜智允直接告白了，不耐煩地回應：「我喜歡劉恩浩先生你——」



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