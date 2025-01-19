「千億富豪vs.無業遊民邊佑錫」，(G)I-DLE雨琦 & IVE Liz都選後者！理由很有說服力

IVE成員Liz主持的網綜《最愛Camp》近日請來(G)I-DLE雨琦和STAYC Yoon做客，聊到彼此的共同點，玩起了二選一「平衡遊戲」。

三人先是聊了「海 vs 山」、「夏 vs 冬」等問題，接著製作組給出大難題：「千億富豪李昶浩vs.無業遊民邊佑錫」（*小編：李昶浩是一名諧星，進行演藝活動時的副角色之一是財閥三世設定）。



雨琦和Liz都選了無業遊民邊佑錫，並給出各自的理由。 雨琦霸氣地說：「我賺錢就行了。」引起一片歡呼聲，Yoon評價道：「Queen的mind！」



Liz說：「我選擇邊佑錫，感覺他會展現自己的潛力，總有一天肯定能賺大錢。」雨琦開心：「和我一樣耶！」Yoon原本選擇千億富豪，這下也變心：「那我也要邊佑錫~」XD



很多網友對雨琦和Liz的想法表示十分同意：「沒錯，邊佑錫一看就不是遊手好閒的人」、「Liz好聰明kkk」、「長成這樣，就算直播讀書都能賺錢」、「我想看他開直播分析台詞」、「先供養他一段時間，總有一天他會賺來比我多10倍的錢」、「兩個人的回答都好可愛」。

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