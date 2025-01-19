「千亿富豪vs.无业游民边佑锡」，(G)I-DLE雨琦 & IVE Liz都选后者！理由很有说服力

IVE成员Liz主持的网综《最爱Camp》近日请来(G)I-DLE雨琦和STAYC Yoon做客，聊到彼此的共同点，玩起了二选一「平衡游戏」。

三人先是聊了「海 vs 山」、「夏 vs 冬」等问题，接著制作组给出大难题：「千亿富豪李昶浩vs.无业游民边佑锡」（*小编：李昶浩是一名谐星，进行演艺活动时的副角色之一是财阀三世设定）。



雨琦和Liz都选了无业游民边佑锡，并给出各自的理由。 雨琦霸气地说：「我赚钱就行了。」引起一片欢呼声，Yoon评价道：「Queen的mind！」



Liz说：「我选择边佑锡，感觉他会展现自己的潜力，总有一天肯定能赚大钱。」雨琦开心：「和我一样耶！」Yoon原本选择千亿富豪，这下也变心：「那我也要边佑锡~」XD



很多网友对雨琦和Liz的想法表示十分同意：「没错，边佑锡一看就不是游手好闲的人」、「Liz好聪明kkk」、「长成这样，就算直播读书都能赚钱」、「我想看他开直播分析台词」、「先供养他一段时间，总有一天他会赚来比我多10倍的钱」、「两个人的回答都好可爱」。

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