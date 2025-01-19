NCT WISH成「IG改版」的受害者！聖誕樹宣傳圖變公關災難：成員手臂變短，畫面超爆笑～ 中國代購成韓國免稅店虧損主因！樂天免稅店宣佈中斷合作，尋求恢復盈利

網上出現了許多IG格式從正方形，變成了長方形的版面，讓許多人感到相當困擾，男團NCT WISH也因此成為熱門話題。（內文也分享了改回1:1正方形的方法喔）

NCT WISH 在去年聖誕節前夕，分享了一系列的聖誕組圖，包括了成員們組成一顆帥氣可愛的聖誕樹，與粉絲們互動，但當版面從正方形變成長方形後，一切就變調了～。



原本長這樣！



強制改版後，畫風就變得尷尬且爆笑了～



現在網上有很多人分享改回正方形的方法：

(1) 進入個人版面後，長按貼文會出現下拉式選單

(2) 點開最下方的「調整預覽」，將「自動調整」改為「填滿整個畫面」

(3) 背景顏色可選黑或白，改完後就可以恢復了。

不過，這個方法還需要每篇貼文都手動更改，無法一次調整所有貼文，看來是一場非常艱辛的苦戰，被強制改版的讀者，辛苦了！加油吧。

另外，NCT WISH 2025最新的亞洲巡迴首爾演唱會的門票僅預售就全部售罄，他們將於3月21日至23日在首爾SK奧林匹克手球競技場共三天的演出中拉開帷幕，隨後前往澳門、馬尼拉、香港、新加坡、台北、雅加達、曼谷等地區舉辦演出。也證明了他們作為「最佳新人」的強大實力。



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