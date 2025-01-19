NCT WISH成「IG改版」的受害者！圣诞树宣传图变公关灾难：成员手臂变短，画面超爆笑～ 中国代购成韩国免税店亏损主因！乐天免税店宣布中断合作，寻求恢复盈利

网上出现了许多IG格式从正方形，变成了长方形的版面，让许多人感到相当困扰，男团NCT WISH也因此成为热门话题。（内文也分享了改回1:1正方形的方法喔）

NCT WISH 在去年圣诞节前夕，分享了一系列的圣诞组图，包括了成员们组成一颗帅气可爱的圣诞树，与粉丝们互动，但当版面从正方形变成长方形后，一切就变调了～。



原本长这样！



强制改版后，画风就变得尴尬且爆笑了～



现在网上有很多人分享改回正方形的方法：

(1) 进入个人版面后，长按贴文会出现下拉式选单

(2) 点开最下方的「调整预览」，将「自动调整」改为「填满整个画面」

(3) 背景颜色可选黑或白，改完后就可以恢复了。

不过，这个方法还需要每篇贴文都手动更改，无法一次调整所有贴文，看来是一场非常艰辛的苦战，被强制改版的读者，辛苦了！加油吧。

另外，NCT WISH 2025最新的亚洲巡回首尔演唱会的门票仅预售就全部售罄，他们将於3月21日至23日在首尔SK奥林匹克手球竞技场共三天的演出中拉开帷幕，随后前往澳门、马尼拉、香港、新加坡、台北、雅加达、曼谷等地区举办演出。也证明了他们作为「最佳新人」的强大实力。



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