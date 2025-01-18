《魷魚遊戲2》不是李政宰、李炳憲推薦！T.O.P 坦率吐露：「因人脈爭議想過要退出，但想報答導演的信任」

T.O.P （崔勝鉉）在《魷魚遊戲2》飾演因 YouTuber 李名器（任時完 飾）推薦投資加密貨幣失敗而破產的落魄饒舌歌手「薩諾斯」一角，他因債務問題參加了遊戲。

近日，T.O.P 接受採訪，也提到出演《魷魚遊戲2》的理由。就加入《魷魚遊戲2》的過程表示：「第一次收到制作公司的試鏡提議，收到劇本之後，『薩諾斯』這個角色也有很多我羞愧的過去和需要面對的部分，所以也有很多苦惱。」



接著，T.O.P 表示：「如果出演這部作品，感覺會成爲我的形象標本的角色，因此真的很苦惱，也思考很多時間。在這期間拍攝了試鏡影片，轉角給給製作公司，因為導演看好我，所以見了面，進行多次劇本閱讀，之後導演要求我再拍一次影片，所以我就再拍了一次，就這樣確定出演了。」

雖然通過選秀過程加入《魷魚遊戲2》，但是有人指出，是不是因爲與主李政宰、李炳憲有交情才被選角，引發「人脈選角爭議」。對此，T.O.P 表示：「我其實極度討厭給別人添麻煩，但是看到報導後，看到因為我一個人又給偉大的作品添麻煩的情況，我就崩潰了，所以也曾想過要退出。但是，一直以來和我一起配合過很多『薩諾斯』角色並進行設計的導演再次給了我自信，說可以做到，我認爲報答導演信任的方法就是負責任地完成。」表達出演《魷魚遊戲2》的理由。



對於為什麼是以演員身份回歸？T.O.P 坦率地表示：「在過去的10年裡，沒有人來找過我，導演向我伸出援助之手，我認爲報答導演的信任才是我的道理。因爲這份感激之情，我鼓起了勇氣，所以從角色準備開始，盡了最大的努力。」



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