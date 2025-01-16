《哈爾濱》農曆新年才上映影人率先抵台！暌違五年玄彬坦言演出歷史人物壓力大！朴勳發願來台取景拍電影

韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》即將於1月29日新年檔期在台上映，導演與製作人以及主要演員玄彬與朴勳於1月15日先行抵台進行首場海外宣傳，今日也與媒體們見面，向大家介紹這部籌備了許久的作品。

睽違5年再度來台，玄彬表示與之前見面會來台的心情不同，帶著這部特別的作品《哈爾濱》來台讓他更加興奮。第一次來台的朴勳則表示，在來台前早已請教過同劇演員玄彬以及李棟旭，知道了許多台灣的特色，不過實際來到台灣後發現比想像中更加美麗，還許願以後拍電影能夠來台灣取景。





導演禹民鎬則是表達出相當熱愛玄彬的心情，看過所有玄彬演出的作品，並表示除了《哈爾濱》自己也正在與玄彬合作另一部作品《韓國製造》，「所以玄彬至今來說還是「我的演員」！是我的菜」逗得玄彬笑了起來。製作人被問到準備這部作品《哈爾濱》花了多長時間？他先是說明大約花了5～6年，並且補充說「花了5～6年等玄彬同意」，在玄彬同意之後其餘的角色都很順利地加入了本次作品，也讓玄彬又露出難得的笑容。





導演在訪談中多次提到，為了能夠忠實呈現這一段歷史，不希望各位演員們只在綠幕前演出，所以每個場面都希望是以實景拍攝，包含在預告一開始玄彬一的人走在一望無際的冰層上，氣勢磅礡的畫面也是真實的景象，甚至還特別收現場音，只為了呈現玄彬踩在冰上的腳步聲，細節方面可說是相當用心呈現，也希望觀眾們能夠一一體會。



玄彬也表示他記得剛開始開鏡的第一場戲是在內蒙古拍攝的，他與劇中一起革命起義的同志們共同拍攝，感覺也跟大家建立起同樣緊密的感情。本次玄彬在劇中飾演的是韓國的大人物安重根將軍，因為是實際存在的真實人物，玄彬坦承很有壓力，所以在準備角色的過程中，自己查找了很多與安重根相關的資料，對於以往對這段歷史不了解的細節部分也認真地吸收，努力揣摩當時只有30歲的安重根義士發起大韓獨立運動的心情。



在劇中不斷追擊玄彬的反派演員朴勳，被問到與台灣電影的相關問題，侃侃而談目前在韓國也即將上映的周杰倫作品《不能說的秘密》，還有之前翻拍的《聽說》，他表示台灣電影作品有種獨特的浪漫情懷，在韓國當地也相當受到喜愛。他也提到許光漢與日本合作拍攝的《青春18×2 通往有你的旅程》，自己期待之後韓國不僅使翻拍台灣作品，而是演員們能有更多共同演出的機會。玄彬則是說因為日程忙碌緊湊，有一部台灣電影一直存放在他的待看清單中，也就是《那些年我們一起追的女孩》，他表示只要忙完宣傳就會找時間觀賞這部作品。



電影《哈爾濱》劇情敘述韓國獨立運動家安重根率領獨立軍組織，前往哈爾濱進行暗殺任務，但是安重根除了面臨敵人的威脅，更須面對組織內部的危機，可謂腹背受敵，導演希望在本次的作品中呈現出更多安重根人性化的細膩一面，《哈爾濱》將於1月29日全台正式上映。



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