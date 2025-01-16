國寶級美女也需要動刀？ 韓佳人探訪整形外科「修繕」估價3500萬，網友開悟：絲毫沒意義

演員韓佳人昨日更新個人YT頻道，作為公認的自然美人，第一次接受整形醫院的評估和報價，若想「更加完美」居然要花掉相當於一輛車子的錢！

韓佳人表示自己雖然常去皮膚科，但從未光顧整形外科，只有侄子鼻子受傷時帶著去過一次。 因為經常有人說韓佳人不上鏡、真人比畫面更好看，她好奇整形醫生會針對這一問題給出什麼樣的建議，帶著疑問拜訪了首爾市江南區3家整形醫院。



第一家醫院表示韓佳人幾乎沒有需要修繕之處，唯獨當皮膚下垂導致雙眼皮變多層或遮擋瞳孔時，可以選擇對雙眼皮進行提拉，或對上眼瞼脂肪進行重置，價格在250萬到350萬韓元左右，但若沒有感到不適其實完全可以不做。



第二家整形醫院的醫生表示見過很多明星，韓佳人這樣美的眼睛和鼻子真的十分罕見，在明星裡都算得上頂尖美人，很擔心給出修繕意見會被罵XD醫生認為如果非要修繕的話就是臉型輪廓的部份，因為韓佳人的口腔脂肪墊較薄，如果體重減輕可能會出現像骷髏一樣凹陷的情況，可以削掉部份顴骨表面以減少體積，再切掉部份下巴尖和下頜角以提升下半張臉的線條，並通過3D攝影建模給出了預想效果圖。



醫生表示韓佳人的鼻子已經非常完美，但鼻樑稍微彎曲、不夠對稱，鼻柱也有點內縮，都可以通過手術來改善。 費用方面，單是臉型輪廓就要1000萬韓元，若加上雙眼皮手術、眼型矯正、上眼瞼脂肪重置、鼻樑不對稱矯正、鼻柱延長、縮鼻尖，一共需要2500萬到3500萬韓元！



韓佳人驚呼這相當於一輛車子的價格，但如果能解決不上鏡的問題還是蠻心動的，也坦言咨詢之後感到自尊感下降。



第三家醫院認為削顴骨會導致面頰下垂，給出的建議是填充面頰、提拉額頭、降低髮際線、眼下脂肪重置，總價1600萬韓元，預想效果圖如下。（小編覺得已經看不出是韓佳人了啦！）不過該醫生也說現在沒必要做，韓佳人已經是全韓國罕見的美人，除非出現實在無法修飾的問題才需要處理。



影片最後韓佳人選擇不動刀：「我相信自然就是美，想讓大家看到健康自然老去的模樣。」



網友認為韓佳人這支影片有著十分正向的影響，因為讓大家知道了整形這件事其實沒有意義，就算是金泰希、宋慧喬、張員瑛去醫院咨詢也會被給出一堆意見，不過是為賺錢而營銷的生意罷了：「緩解了我的容貌焦慮」「完全不想整形了」「這可是鼻子整形範本本尊，很多人照著整都整不出來」「 美到韓佳人這程度都要3500萬，我還是按自己本來的樣子活下去吧」。



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