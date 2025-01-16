文佳煐&崔賢旭《那傢伙是黑炎龍》還沒開播先流出超甜接吻照！

文佳煐與崔賢旭主演的漫改劇《那傢伙是黑炎龍》即將在2月播出，日前釋出了首張海報與預告引發廣大觀眾期待，昨（15）日網路上還流傳兩人接吻照！

昨有網友在社群平台流傳文佳煐與崔賢旭的相關照片，疑似是在新村某拍攝人生四格拍貼機的店家看見了劇組的宣傳，照片中有他們親自拍的人生四格照，其中一格還接吻了！由於電視台官方並沒有公告有這樣的拍貼活動，引發討論到底是劇照還是兩人私下拍的照片被流出來，有人說兩人很有火花、更期待戲劇播出，也有人質疑店家為何洩漏，或懷疑這就是劇組的宣傳手法。



對此，劇組否認：「人生四格照是以類似電視劇道具所製作，不是我們這邊推出的宣傳，是相關廠商製作後不慎上傳的。戲劇內容確實有這麼一個場面，但沒有能具體說明的部分。」劇組的回應證實照片是因劇情所需、並非演員私照，同時暗指被廠商「劇透」了。

順帶一提，《那傢伙是黑焰龍》劇情講述飽受黑歷史之苦的「本部長殺手」組長白秀晶（文佳煐 飾），和內心隱藏黑焰龍的「財閥三世」本部長潘柱延（崔賢旭 飾）之間的浪漫愛情故事，將於2月17日晚間於tvN首播。更多劇情介紹與預告可見：

‎〈文佳煐搭崔顯旭演漫改劇《那傢伙是黑炎龍》！《記憶法》《有利的詐欺》《女神降臨》各種「再合作」〉‎

‎〈tvN新劇《那傢伙是黑炎龍》預告公開：崔顯旭被文佳煐發現宅宅屬性，臉紅害羞無處躲藏～〉‎



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞