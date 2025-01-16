文佳煐&崔贤旭《那家伙是黑炎龙》还没开播先流出超甜接吻照！

文佳煐与崔贤旭主演的漫改剧《那家伙是黑炎龙》即将在2月播出，日前释出了首张海报与预告引发广大观众期待，昨（15）日网路上还流传两人接吻照！

昨有网友在社群平台流传文佳煐与崔贤旭的相关照片，疑似是在新村某拍摄人生四格拍贴机的店家看见了剧组的宣传，照片中有他们亲自拍的人生四格照，其中一格还接吻了！由於电视台官方并没有公告有这样的拍贴活动，引发讨论到底是剧照还是两人私下拍的照片被流出来，有人说两人很有火花、更期待戏剧播出，也有人质疑店家为何泄漏，或怀疑这就是剧组的宣传手法。



对此，剧组否认：「人生四格照是以类似电视剧道具所制作，不是我们这边推出的宣传，是相关厂商制作后不慎上传的。戏剧内容确实有这么一个场面，但没有能具体说明的部分。」剧组的回应证实照片是因剧情所需、并非演员私照，同时暗指被厂商「剧透」了。

顺带一提，《那家伙是黑焰龙》剧情讲述饱受黑历史之苦的「本部长杀手」组长白秀晶（文佳煐 饰），和内心隐藏黑焰龙的「财阀三世」本部长潘柱延（崔贤旭 饰）之间的浪漫爱情故事，将於2月17日晚间於tvN首播。更多剧情介绍与预告可见：

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