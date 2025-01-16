從《黑白大廚》到《拜託了冰箱2》還有新綜藝！主廚崔鉉碩旋風訪台後再確認加入《叢林飯2》

明星主廚崔鉉碩日前剛與台灣外送平台合作，並來台大秀廚藝與品嘗夜市美食，他在《黑白大廚》中的表現也帶來人氣與話題高漲，在韓國也參與了全新企劃的《拜託了冰箱2》節目，現在又宣布再加入《叢林飯2》的行列！

SBS《叢林飯》製作團隊表示，崔鉉碩主廚即將加入《叢林飯2》，並且大家期待將「叢林飯」製作得豐盛美味的崔主廚。在韓國精緻飲食領域已有30年經歷的崔鉉碩主廚，總是展現獨特的招牌動作以及抱著勇於嘗試的實驗精神製作新菜單，在許多料理綜藝節目中相當活躍，也深受海內外觀眾們的喜愛。每每端出不同創意料理的崔鉉碩，在節目中又將製作何種創意新料理？



曾經出演上一季《叢林飯》，完全抓住叢林口味的柳秀榮，也將出演第二季節目。對新穎的食材充滿好奇心，柳秀榮第二季也將以嶄新食譜來呈現「K-家常飯」，最受韓國主婦們與獨居者喜愛的「K-家常飯」先驅者柳秀榮，以及料理界的創意大廚崔鉉碩，兩人在節目中的相遇將發揮什麼樣的加乘效果？引發觀眾們的關注。



SBS《叢林飯》節目只能使用在叢林現場獲取的食材，並與當地人進行溝通交流，做出料理的節目，第二季也將於今年上半年播出。



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