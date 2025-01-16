从《黑白大厨》到《拜托了冰箱2》还有新综艺！主厨崔铉硕旋风访台后再确认加入《丛林饭2》

明星主厨崔铉硕日前刚与台湾外送平台合作，并来台大秀厨艺与品尝夜市美食，他在《黑白大厨》中的表现也带来人气与话题高涨，在韩国也参与了全新企划的《拜托了冰箱2》节目，现在又宣布再加入《丛林饭2》的行列！

SBS《丛林饭》制作团队表示，崔铉硕主厨即将加入《丛林饭2》，并且大家期待将「丛林饭」制作得丰盛美味的崔主厨。在韩国精致饮食领域已有30年经历的崔铉硕主厨，总是展现独特的招牌动作以及抱著勇於尝试的实验精神制作新菜单，在许多料理综艺节目中相当活跃，也深受海内外观众们的喜爱。每每端出不同创意料理的崔铉硕，在节目中又将制作何种创意新料理？



曾经出演上一季《丛林饭》，完全抓住丛林口味的柳秀荣，也将出演第二季节目。对新颖的食材充满好奇心，柳秀荣第二季也将以崭新食谱来呈现「K-家常饭」，最受韩国主妇们与独居者喜爱的「K-家常饭」先驱者柳秀荣，以及料理界的创意大厨崔铉硕，两人在节目中的相遇将发挥什么样的加乘效果？引发观众们的关注。



SBS《丛林饭》节目只能使用在丛林现场获取的食材，并与当地人进行沟通交流，做出料理的节目，第二季也将於今年上半年播出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻