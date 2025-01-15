《我的完美秘書》李浚赫登頂演員話題榜第一，韓志旼在後！《魷魚遊戲2》連霸韓劇三週

目前最新的人氣韓劇莫過於《我的完美秘書》了吧？光李浚赫難得接演浪漫愛情劇便是一大看點，他和韓志旼的火花更讓觀眾看了忍不住喊：是誰選角的？相當感謝選角指導又覺得相見恨晚。

而知名韓國調查機構GOODDATA昨（14）日公開1月第二週韓劇話題排行，演員榜李浚赫果然拿下第一！或許正如一些觀眾所願「接手」《現在撥打的電話》柳演錫當下個爆紅男演員！原本的冠軍即柳演錫，連續霸佔排行榜首位三週。



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話題在李浚赫之後的即他的搭檔韓志旼，後續是《玉氏夫人傳》正走紅的秋泳愚（原譯秋英宇）以及其搭檔林知衍（原譯林智妍），再來是《元敬》車珠英、《加州汽車旅館》李世榮、《元敬》李賢旭、《問問星星吧》李敏鎬、《魷魚遊戲2》李政宰、《加州汽車旅館》羅人友。



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韓劇榜，《魷魚遊戲2》連霸三週，後續是《我的完美秘書》、《玉世夫人傳》、《問問星星吧》、《元敬》、《加州汽車旅館》、《入住漢陽》、《熨斗家族》、《揭密最前線》（今15日首播）與《星星閃耀的夜晚》。



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