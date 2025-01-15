《我的完美秘書》李浚赫登頂演員話題榜第一，韓志旼在後！《魷魚遊戲2》連霸韓劇三週
廣告

《我的完美秘書》李浚赫登頂演員話題榜第一，韓志旼在後！《魷魚遊戲2》連霸韓劇三週

韓劇   2025年1月15日   星期三19:40   草莓  

（封面圖源：FB@sbsdrama.official、台灣Netflix）

目前最新的人氣韓劇莫過於《我的完美秘書》了吧？光李浚赫難得接演浪漫愛情劇便是一大看點，他和韓志旼的火花更讓觀眾看了忍不住喊：是誰選角的？相當感謝選角指導又覺得相見恨晚。

而知名韓國調查機構GOODDATA昨（14）日公開1月第二週韓劇話題排行，演員榜李浚赫果然拿下第一！或許正如一些觀眾所願「接手」《現在撥打的電話》柳演錫當下個爆紅男演員！原本的冠軍即柳演錫，連續霸佔排行榜首位三週。
李浚赫（圖源：ACE Factory官方社群）《我的完美秘書》李浚赫海報

*延伸閱讀‎〈【韓網熱門】十分好奇「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫！網友：馬上你就能體會到了〉‎

話題在李浚赫之後的即他的搭檔韓志旼，後續是《玉氏夫人傳》正走紅的秋泳愚（原譯秋英宇）以及其搭檔林知衍（原譯林智妍），再來是《元敬》車珠英、《加州汽車旅館》李世榮、《元敬》李賢旭、《問問星星吧》李敏鎬、《魷魚遊戲2》李政宰、《加州汽車旅館》羅人友。
韓志旼（圖源：BH娛樂官網）《我的完美秘書》韓志旼海報《玉氏夫人傳》秋泳愚&林知衍海報（圖源：FB@JTBC Drama）

▼GOODDATA演員排行
（圖源：GOODDATA官網截圖）

韓劇榜，《魷魚遊戲2》連霸三週，後續是《我的完美秘書》、《玉世夫人傳》、《問問星星吧》、《元敬》、《加州汽車旅館》、《入住漢陽》、《熨斗家族》、《揭密最前線》（今15日首播）與《星星閃耀的夜晚》。
《魷魚遊戲2》台灣海報（圖源：台灣Netflix）《我的完美秘書》海報（圖源：FB@sbsdrama.official）《玉氏夫人傳》黃Viu海報（圖源：黃Viu煲劇平台）

▼GOODDATA韓劇排行
（圖源：GOODDATA官網截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《我的完美秘書》李浚赫登頂演員話題榜第一，韓志旼在後！《魷魚遊戲2》連霸韓劇三週
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手