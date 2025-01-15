《我的完美秘书》李浚赫登顶演员话题榜第一，韩志旼在后！《鱿鱼游戏2》连霸韩剧三周

目前最新的人气韩剧莫过於《我的完美秘书》了吧？光李浚赫难得接演浪漫爱情剧便是一大看点，他和韩志旼的火花更让观众看了忍不住喊：是谁选角的？相当感谢选角指导又觉得相见恨晚。

而知名韩国调查机构GOODDATA昨（14）日公开1月第二周韩剧话题排行，演员榜李浚赫果然拿下第一！或许正如一些观众所愿「接手」《现在拨打的电话》柳演锡当下个爆红男演员！原本的冠军即柳演锡，连续霸占排行榜首位三周。



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话题在李浚赫之后的即他的搭档韩志旼，后续是《玉氏夫人传》正走红的秋泳愚（原译秋英宇）以及其搭档林知衍（原译林智妍），再来是《元敬》车珠英、《加州汽车旅馆》李世荣、《元敬》李贤旭、《问问星星吧》李敏镐、《鱿鱼游戏2》李政宰、《加州汽车旅馆》罗人友。



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韩剧榜，《鱿鱼游戏2》连霸三周，后续是《我的完美秘书》、《玉世夫人传》、《问问星星吧》、《元敬》、《加州汽车旅馆》、《入住汉阳》、《熨斗家族》、《揭密最前线》（今15日首播）与《星星闪耀的夜晚》。



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