《玉氏夫人傳》暖男秋泳愚走紅，下下下部作品都已排好：從醫療劇、黑幫片到愛情劇

《玉氏夫人傳》不僅展現了女主「九德」的機智勇敢，飾演男主的秋泳愚（秋英宇）也憑藉溫柔帥氣形象獲得觀眾喜愛。 現在劇還沒播完，秋泳愚今年的新劇檔期已經排滿了！

秋泳愚1999年出生，2021年主演網路劇《You Make Me Dance》出道，隨後出演《警察課堂》、《學校2021》、《O'PENing- 巴別綜合症》、《偶然的田園日記》、《綠洲》等多種題材的電視劇和網劇，逐漸積累觀眾緣。



出道三年後，秋泳愚第一次擔任週末劇主角，在首次挑戰的古裝劇《玉氏夫人傳》中展現一人分飾兩角：朝鮮時代的全能藝人「天昇輝」和名門大戶的長子「成允謙」，精湛演技獲得好評。



今年，秋泳愚有超過三部新作即將與觀眾見面，包括Netflix的新劇《重症外傷中心》、《廣場》以及tvN的《牽牛與仙女》。

首先，改編自同名網路小說的《重症外傷中心》將於本月24日公開全劇，故事講述天才外科醫生白江赫（朱智 飾勳）上任院長後對形同虛設的重症外傷團隊進行復甦的故事。 秋泳愚飾演白江赫的第一個徒弟「楊載源」，是肛腸專業精英醫師，跟隨白江赫拼盡全力拯救重症病患，在挑戰中逐漸成長。





Netflix劇集《廣場》改編自同名網漫，是一部黑幫動作片。 劇中，南基準（蘇志燮 飾）自願切斷跟腱脫離組織，11年後弟弟南基錫（李浚赫 飾）作為組織二號人物離奇死亡，基準為調查其弟弟死因重新回到組織。 秋泳愚飾演「李金手」，是組織首領李周雲（許峻豪 飾）的兒子，作為現任檢察官與組織保持距離，但因其野心為劇情增添了緊張感。



tvN奇幻浪漫劇《牽牛和仙女》同樣改編自同名網漫，講述一名從未談過戀愛的高中女生兼巫師親自拯救初戀的故事。 秋泳愚飾演男主角「裴牽牛」，將演繹一段清新而美好的初戀羅曼史。



此外，古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》逢星期六、日晚上11時15分在「黃Viu」上架，本週末即將更新大結局最後兩集！



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