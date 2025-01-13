《我的完美秘书》收视才屡创新高，导演被爆曾对女警性辱骂！网傻眼：还导浪漫剧？

由韩志旼与李浚赫携手主演的SBS浪漫爱情剧《我的完美秘书》，收视节节高升，开播第二周便破11%收视率，还登上韩国Netflix榜首，导演咸俊浩目前却被网友发现是「前科犯」。

‎theqoo有网友指出五年前MBC有篇报导叙述「SBS戏剧部门PD酒后施暴」，该PD就是《我的完美秘书》主导演咸俊浩。该报导仅写「A某」，但所用画面明显是咸俊浩导演2018年出席执导的《福秀回来了》戏剧制作发表会画面。



据报导，咸俊浩2020年3月1日在首尔汉南洞朝著路人泼洒烧酒，一群路人欲阻止他却被他用酒瓶砸伤脸，路人反击后演变成双方斗殴。咸俊浩以现行犯遭警方逮捕后，在警局仍不安分，不仅对警方吼叫之外，还对20多岁的女警用带有性暗示的脏话辱骂，最后警方以伤害、特殊暴行、污辱将咸俊浩立案，不过在考量到咸俊浩有前科欲申请拘捕令，却遭检察机关驳回。



后来所见的报导便是SBS对外表示事态严重、会按公司规定处理，没想到过了五年，大众看到的是咸俊浩卷土重来又再执导了新剧《我的完美秘书》。theqoo讨论留言盖了600多楼，大家都不解SBS为何继续任用「前科者」，何况咸俊浩还曾对女警用「性辱骂」，《我的完美秘书》还是浪漫爱情剧。

「就是垃圾啊，这样的人还在业界工作」、「那样的人居然能执导浪漫剧」、「前科纪录有点……本来想看剧的」、「换导演吧，不要给演员和编剧带麻烦」、「本来想看（剧），还是不要看了」、「性辱骂女警的前科犯PD拍了浪漫喜剧，真是绝了」、「一直给这样的人工作机会的电视台也很了不起」、「搞砸剧的人真烦」、「为什么要回收那种无法再利用的垃圾？为什么好作品要沾上罪犯？」……等等。

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