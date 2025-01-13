金希澈缺席Super Junior舞台的原因：根本不是因為隊內不和！10年前就被判定肢體殘疾，本該去領殘障人士貼紙......

Super Junior的金希澈公開了自己曾被判定為殘疾等級的事實。

最新一期的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》節目中，金希澈與金鐘旼一起去算命。 算命師表示：「這一生是附贈的人生，20多歲時曾經歷過一次大的危機，那個時候身體的支柱受到了很大損傷。 今年7月要小心，如果發生骨折或其他部位受傷，真的可能會成為殘疾人。」

聽到這裡金希澈坦言：「我從來沒跟別人說過，其實我被判定為殘疾人，大約是10年前被判定的。曾經去領汽車上貼的殘障人士標誌貼紙，但那時我決定活得更積極一些，決定不領。 那時候我不願意承認自己肢體上的痛苦，怕粉絲會為我感到難過，所以一直沒有說出來。」



金希澈回憶他在2006年去慰問因父親去世的東海時，在回首爾的路上發生了車禍。 金希澈乘坐的車撞上了高速公路的中央隔離帶，導致他大腿部嚴重骨折。 金希澈的腿上打了7根鋼釘，還接受了長達3個月的康復治療，但依舊不能算痊癒，最終被判定為四級肢體殘疾。 由於後遺症，金希澈無法再完成激烈的舞蹈動作。 當時東海的父親去世，天氣狀況也不好，儘管周圍的人都在勸阻，但金希澈仍然堅持去慰問東海，途中發生車禍 更讓廣大粉絲感到難過。

金希澈的母親在節目中說：「至今想起來還是會流淚，骨頭粉碎，大腿部插入鋼釘。 站在舞台上時他的腿真的很痛。」她眼含淚水回憶道：「那時的行程非常緊張，因為東海的父親去世，他去慰問后回來的途中出了車禍。 醫生曾告訴他不能跳舞，之後他接受了手術，雖然還能繼續跳舞，但每次跳完后都會因為疼痛而更難受。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞