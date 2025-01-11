本性難移？勝利被目擊到流連於江南酒吧：一週至少2次，身材發福
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本性難移？勝利被目擊到流連於江南酒吧：一週至少2次，身材發福

明星   2025年1月11日   星期六15:04   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

男團BIGBANG成員勝利因「Burnning Sun」等一系列醜聞退出團隊後多次被拍到在東南亞活動，正當不少人以為他的大本營搬去國外之際，近期又有路人目擊到他出入韓國江南酒吧。

據悉韓媒《體育京鄉》報導，勝利最近經常出現在首爾江南區的一些餐廳和酒吧，並公開了一張他的照片。照片中，勝利戴著一頂休閒棒球帽，穿著帽T，顯得非常隨意自然。該媒體援引爆料者的話稱：「勝利一周會去兩次左右的酒吧，經常光顧，他一般安靜地喝酒後便離開。」

2020年勝利因捲入年的「Burning Sun事件」而被起訴，涉及習慣性賭博、性交易、介紹性交易、違反性暴力犯罪處罰特別法、違反外匯交易法、違反食品衛生法、職務侵佔、違反特定經濟犯罪加重處罰法（挪用公款）以及教唆特殊暴力等9項罪名，最終被判處1年6個月的有期徒刑，並在韓國的驛州監獄服刑。
（圖源：TV DAILY）

2023年2月出獄後，勝利的近況主要來自海外網友的目擊。例如，他曾被發現在柬埔寨一傢俱樂部參與活動，演唱BIGBANG的熱門歌曲，並宣稱「我要把GD（權志龍）帶到這裡來」，這一幕一度在韓網上引發軒然大波。

最近還有人爆料稱勝利在東南亞與海外投資者會面，並公開了一張照片。照片中的勝利戴著框架眼鏡，身穿西裝，面部和身材明顯發福 。 據爆料人透露：「（勝利）說自己比GD賺得更多。」這番意味深長的發言引發了外界的諸多猜測與關注。

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