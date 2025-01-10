《背著善宰跑》完全沒退燒！2025年首週「青龍排名」邊佑錫x金惠奫仍穩坐前三名！

2024年的人氣神劇《背著善宰跑》人氣不減還持續延燒中～由青龍電影獎與青龍電視劇獎的主辦單位Sports Chosun與名人冠軍共同進行的「青龍排名」，每月選出得獎者，並透過半年期間的得獎者們，再選出引領趨勢潮流的話題明星們。「青龍排名」從2025年開始，新加入了網紅領域的選拔，力求改變。

2025一開年的青龍排名投票如火如荼展開，截至1月10日下午，演員部門的第一名仍然是獲得46.26％票數的邊佑錫。在2024年以《背著善宰跑》掀起全球旋風的邊佑錫，在2024年各大頒獎典禮也風光抱走許多獎項，目前仍遙遙領先輕鬆獲得冠軍，2025年底即將上檔的與IU搭配演出《21世紀大軍夫人》相信將再度引爆高人氣。



暫居第二名的是臉蛋天才車銀優，擁有27.85％票數。車銀優目前正在專心拍攝Netflix的新作品《The Wonder Fools》中，該劇描述在世界末日理論甚囂塵上的1999年，因意外事件獲得超能力的社區凡人們，為了擊退威脅海城市和平的惡黨勢力，群起對抗。車銀優將飾演特招公務員，社會性稍嫌不足的首爾男子李雲正一角，將為觀眾們帶來歡樂。



《背著善宰跑》女主角金惠奫也以10.26％排行第三名，同樣因為去年電視劇人氣高漲，至今仍持續延燒中，他也正在拍攝下一部作品《雖然從今天開始是人類》展現一隻努力不想變成人類的可愛怪怪九尾狐，2025年也可望大放異彩。除了前三名以外，後續分別還有第四名金智媛，第五名丁海寅，第六名金秀賢等。目前距投票期間還有很長時間，隨著人氣支持

度也可能改變排名，而在2025年第一位獲得冠軍的演員也令人期待。



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