Netflix去年韓國成績欠佳，「CP值下滑」恐縮減投資重心移日本、專注綜藝和爆款續集

據業界人士透露，Netflix從去年開始減少對韓國原創內容的投資，對今年影響不大，但明年的新作可能明顯減少。Netflix方面對此做出否認。

雖然Netflix官方沒有承認，但業界內部一直有Netflix打算縮減韓國內容的傳聞，包括將亞太地區辦公室從韓國遷至日本、調低整體製作費和演員薪酬（男演員低於5億韓元、女演員低於2.5億韓元）、只為已獲得成功的作品製作續集等等。

韓國內容CP值下滑

Netflix從積極進軍韓國到逐漸撤離韓國，歸根到底是因為CP值的漲落。

2021年《魷魚遊戲》第一季爆紅全球，為Netflix帶來近9億美元的價值，製作成本卻只有2140萬美元，分攤到每集僅237美元。而2022年上線的Netflix另一部招牌劇集《怪奇物語4》總製作費高達2.7億美元，每一集就要3000萬美元。 相比之下，《魷魚遊戲》連後者的十分之一都不到，拍完一整季還沒用完後者一集的費用，CP值高到難以置信。



亞太區中心轉向日本

然而在那之後，Netflix近兩年的幾部數百億巨製如《京城怪物》（700億韓元）、《盜賊之歌》（360億韓元）、《The 8 Show》（24億韓元）等等，最終成績和話題度都很難說達到預期。 隨著韓國內容的的CP值下降，Netflix開始轉向製作成本較低的其他亞太地區，例如日本，且已開始籌備由日本法人投資、日本工作人員拍攝、韓國公司製作的劇集，即由韓孝周和小栗旬主演的《浪漫匿名者》。



據Netflix，去年下半年的非英語內容中，韓國內容佔9%、日本內容佔5%，業內認為後者的比重將逐漸上升。

同時，Netflix韓國部已在去年12月裁剪了總部製作部門的人員。 一位業界人士透露，由於對製作成果的壓力加劇，內部氣氛並不樂觀。

新策略：綜藝和購買

不過也有例外，韓國綜藝仍是Netflix眼中的可造之材。 去年《黑白大廚：料理階級大戰》以小成本（100億韓元）搏出大話題，令Netflix積極尋找更多綜藝題材，並宣佈今年下半年公開《黑白大廚》第二季。 下個月，Netflix還將與秋成勳合作推出一檔談話節目，製作方式不同於一貫的先拍後播，改為與韓國電視台同步的每周製作。



同時，Netflix不久前與SBS電視台簽訂了合作協議，由SBS提供電視劇、綜藝、教養節目等內容，Netflix提供字幕、配音、當地宣傳等，以較低成本獲取更多韓國內容。

業內指責

Netflix進入韓國後開出高價帶動製作成本整體上升，部分高人氣演員每集片酬開價到10億韓元，間接導致中小經紀公司和製作公司的情況更加惡化。 如今Netflix重心轉移，被韓國影視業人士指責攪亂市場後拍拍屁股就走人。

對此，Netflix否認縮減韓國項目，並補充道：「2023年，我們承諾未來4年內在韓國投資25億美元，目前正在誠實履行這一承諾。」也有人認為Netflix一直對於是否縮減韓國內容製作反覆不定，隨著《魷魚遊戲2》上架、《黑白大廚》爆紅，態度可能發生逆轉。

回歸初心

高麗大學新聞系教授YOONHYUK JUNG指出，外國觀眾之所以青睞韓國作品，看中的是故事本身而非華麗的視覺效果：「故事敘述是文化內容的核心、在全球市場通行的普遍力量。」然而近期的OTT韓劇和電影雖然獲得更多預算，卻反而失去了敘事的魅力，是時候讓韓國內容產業回歸本質。



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