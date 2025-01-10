《背著善宰跑》完全没退烧！2025年首周「青龙排名」边佑锡x金惠奫仍稳坐前三名！

2024年的人气神剧《背著善宰跑》人气不减还持续延烧中～由青龙电影奖与青龙电视剧奖的主办单位Sports Chosun与名人冠军共同进行的「青龙排名」，每月选出得奖者，并透过半年期间的得奖者们，再选出引领趋势潮流的话题明星们。「青龙排名」从2025年开始，新加入了网红领域的选拔，力求改变。

2025一开年的青龙排名投票如火如荼展开，截至1月10日下午，演员部门的第一名仍然是获得46.26％票数的边佑锡。在2024年以《背著善宰跑》掀起全球旋风的边佑锡，在2024年各大颁奖典礼也风光抱走许多奖项，目前仍遥遥领先轻松获得冠军，2025年底即将上档的与IU搭配演出《21世纪大军夫人》相信将再度引爆高人气。



暂居第二名的是脸蛋天才车银优，拥有27.85％票数。车银优目前正在专心拍摄Netflix的新作品《The Wonder Fools》中，该剧描述在世界末日理论甚嚣尘上的1999年，因意外事件获得超能力的社区凡人们，为了击退威胁海城市和平的恶党势力，群起对抗。车银优将饰演特招公务员，社会性稍嫌不足的首尔男子李云正一角，将为观众们带来欢乐。



《背著善宰跑》女主角金惠奫也以10.26％排行第三名，同样因为去年电视剧人气高涨，至今仍持续延烧中，他也正在拍摄下一部作品《虽然从今天开始是人类》展现一只努力不想变成人类的可爱怪怪九尾狐，2025年也可望大放异彩。除了前三名以外，后续分别还有第四名金智媛，第五名丁海寅，第六名金秀贤等。目前距投票期间还有很长时间，随著人气支持

度也可能改变排名，而在2025年第一位获得冠军的演员也令人期待。



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