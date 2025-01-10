Netflix去年韩国成绩欠佳，「CP值下滑」恐缩减投资重心移日本、专注综艺和爆款续集

据业界人士透露，Netflix从去年开始减少对韩国原创内容的投资，对今年影响不大，但明年的新作可能明显减少。Netflix方面对此做出否认。

虽然Netflix官方没有承认，但业界内部一直有Netflix打算缩减韩国内容的传闻，包括将亚太地区办公室从韩国迁至日本、调低整体制作费和演员薪酬（男演员低於5亿韩元、女演员低於2.5亿韩元）、只为已获得成功的作品制作续集等等。

韩国内容CP值下滑

Netflix从积极进军韩国到逐渐撤离韩国，归根到底是因为CP值的涨落。

2021年《鱿鱼游戏》第一季爆红全球，为Netflix带来近9亿美元的价值，制作成本却只有2140万美元，分摊到每集仅237美元。而2022年上线的Netflix另一部招牌剧集《怪奇物语4》总制作费高达2.7亿美元，每一集就要3000万美元。 相比之下，《鱿鱼游戏》连后者的十分之一都不到，拍完一整季还没用完后者一集的费用，CP值高到难以置信。



亚太区中心转向日本

然而在那之后，Netflix近两年的几部数百亿巨制如《京城怪物》（700亿韩元）、《盗贼之歌》（360亿韩元）、《The 8 Show》（24亿韩元）等等，最终成绩和话题度都很难说达到预期。 随著韩国内容的的CP值下降，Netflix开始转向制作成本较低的其他亚太地区，例如日本，且已开始筹备由日本法人投资、日本工作人员拍摄、韩国公司制作的剧集，即由韩孝周和小栗旬主演的《浪漫匿名者》。



据Netflix，去年下半年的非英语内容中，韩国内容占9%、日本内容占5%，业内认为后者的比重将逐渐上升。

同时，Netflix韩国部已在去年12月裁剪了总部制作部门的人员。 一位业界人士透露，由於对制作成果的压力加剧，内部气氛并不乐观。

新策略：综艺和购买

不过也有例外，韩国综艺仍是Netflix眼中的可造之材。 去年《黑白大厨：料理阶级大战》以小成本（100亿韩元）搏出大话题，令Netflix积极寻找更多综艺题材，并宣布今年下半年公开《黑白大厨》第二季。 下个月，Netflix还将与秋成勋合作推出一档谈话节目，制作方式不同於一贯的先拍后播，改为与韩国电视台同步的每周制作。



同时，Netflix不久前与SBS电视台签订了合作协议，由SBS提供电视剧、综艺、教养节目等内容，Netflix提供字幕、配音、当地宣传等，以较低成本获取更多韩国内容。

业内指责

Netflix进入韩国后开出高价带动制作成本整体上升，部分高人气演员每集片酬开价到10亿韩元，间接导致中小经纪公司和制作公司的情况更加恶化。 如今Netflix重心转移，被韩国影视业人士指责搅乱市场后拍拍屁股就走人。

对此，Netflix否认缩减韩国项目，并补充道：「2023年，我们承诺未来4年内在韩国投资25亿美元，目前正在诚实履行这一承诺。」也有人认为Netflix一直对於是否缩减韩国内容制作反覆不定，随著《鱿鱼游戏2》上架、《黑白大厨》爆红，态度可能发生逆转。

回归初心

高丽大学新闻系教授YOONHYUK JUNG指出，外国观众之所以青睐韩国作品，看中的是故事本身而非华丽的视觉效果：「故事叙述是文化内容的核心、在全球市场通行的普遍力量。」然而近期的OTT韩剧和电影虽然获得更多预算，却反而失去了叙事的魅力，是时候让韩国内容产业回归本质。



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