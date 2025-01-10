毒唯管理官方帳號？STARSHIP微博轉發IVE安兪真「AI換臉不雅照」 立即刪除＋道歉，仍被批沒誠意！

STARSHIP娛樂（星船）的官方微博帳號昨日（9日）轉發旗下女團IVE成員安兪真遭AI換臉的照片，雖然第一時間就立即刪除，但早被許多網友截圖瘋傳。

스타쉽 미친새끼 아니야 뭐하는 짓이야 악플러 ai합성으로 만든 사진을 공식 계정으로 알티 하는거는 뭔 뜻이야 머리에 똥 찬거야 사람이 할짓이야#StarshipProtectANYUJIN @STARSHIPent @IVEstarship pic.twitter.com/o4mVg24GmQ — (@anyujinbar) January 9, 2025

隨後，STARSHIP娛樂也立即上傳道歉文，表示是工作人員在舉報惡意貼文的過程中發生的事件，並向因為受到該貼文冒犯的藝人和粉絲道歉，並表示會更加重視帳號管理，避免再次發生。



而這也在韓網引發熱烈討論，有韓網友指出微博的轉發不是像 X（推特）那樣，按了轉發後會跳到下一個畫面，得再按發送才會轉發成功。韓網友：「看來要解僱負責職員了」、「舉報按鈕和轉發的按鈕位置完全不一樣，辯解真是呵呵」、「道歉也太沒有誠意了」、「哇，那邊的職員平時就在看 Deepfake 嗎...」、「回歸在即，到底在幹什麼？道歉信一點誠意都沒有，更無語了」、「我追其他組合，唯獨管理中國網頁的工作人員經常這樣」、「有生以來第一次看到掛著公司名字散佈女子偶像的Deepfake」、「舉報按鈕確實不一樣 ，粉絲們肯定很傷心」、「竟然是毒唯擔任管理者」等等。

另外，IVE 即將在2月3日發行第三張韓語迷你專輯《IVE EMPATHY》，近日也陸續公開個人、團體概念照，展現6人6色魅力。而先行曲〈REBEL HEART〉將在1月13日公開，這次的歌曲會是什麼樣的風格？也備受期待！



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