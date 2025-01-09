《2024 MBC歌謠大祭典》將在一月底的過年春節期間播出！還將分成兩集，連續兩天公開精彩舞台～

終於有消息啦！KPOP粉絲們久等了～，過年又多了一個可看可期待的節目。

今天下午，韓媒 SPOTV NEWS 獨家報導了《2024 MBC歌謠大祭典WANNABE》將於過年春節假期與觀眾們見面，分成兩集於1月29日及30日播放。

《MBC歌謠大祭典》原定於去年12月31日進行直播，與觀眾們一起跨年同慶，其中部分舞台也已完成事前錄製。然而，距播出僅兩天時，卻發生了造成179人喪生的濟州航空客機慘案。為此，節目組決定先完成錄製，並將播出計劃改為延後安排。



經過電視台深思熟慮後，MBC決定於農曆新年假期播出《歌謠大祭典》。節目時長超過4小時，將分為兩天播出。第一部分將於農曆新年初一當天（1月29日）下午5點30分播出，第二部分則於次日（1月30日）下午5點30分播出。（均為韓國時間為基準）

本屆《歌謠大祭典》由少女時代潤娥、SHINee珉豪、TWS道勳擔任主持人，出演嘉賓包括aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、DAY6、ENHYPEN、(G)I-DLE、ITZY、IVE、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH、NewJeans、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、SHINee泰民、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、永卓、李燦元、ZEROBASEONE（ZB1）、CLASS:y、CRAVITY、FANTASY BOYS、izna、KISS OF LIFE、NEXZ、NMIXX、STAYC、李泳知、John Park、fromis_9等歌手團體，以及多組特別舞台令人十分期待。

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