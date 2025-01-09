《2024 MBC歌谣大祭典》将在一月底的过年春节期间播出！还将分成两集，连续两天公开精彩舞台～

终於有消息啦！KPOP粉丝们久等了～，过年又多了一个可看可期待的节目。

今天下午，韩媒 SPOTV NEWS 独家报导了《2024 MBC歌谣大祭典WANNABE》将於过年春节假期与观众们见面，分成两集於1月29日及30日播放。

《MBC歌谣大祭典》原定於去年12月31日进行直播，与观众们一起跨年同庆，其中部分舞台也已完成事前录制。然而，距播出仅两天时，却发生了造成179人丧生的济州航空客机惨案。为此，节目组决定先完成录制，并将播出计划改为延后安排。



经过电视台深思熟虑后，MBC决定於农历新年假期播出《歌谣大祭典》。节目时长超过4小时，将分为两天播出。第一部分将於农历新年初一当天（1月29日）下午5点30分播出，第二部分则於次日（1月30日）下午5点30分播出。（均为韩国时间为基准）

本届《歌谣大祭典》由少女时代润娥、SHINee珉豪、TWS道勋担任主持人，出演嘉宾包括aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、DAY6、ENHYPEN、(G)I-DLE、ITZY、IVE、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH、NewJeans、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、SHINee泰民、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、永卓、李灿元、ZEROBASEONE（ZB1）、CLASS:y、CRAVITY、FANTASY BOYS、izna、KISS OF LIFE、NEXZ、NMIXX、STAYC、李泳知、John Park、fromis_9等歌手团体，以及多组特别舞台令人十分期待。

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