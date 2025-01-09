沒有遺憾了吧！李浚赫終於參加「84Line」聚會，與柳演錫、SE7EN、Simon D、玄奉植等人合照！

又想起李浚赫那個難過的臉 XD 這次終於加入了！

8日，玄奉植在自己的 IG 上寫下說：「朋友們，不是說要集中拍臉嗎？84聚會。」並上傳一張照片，公開的照片中，是玄奉植、李浚赫、SG Wannabe 的金勇俊、SE7EN、柳演錫、Simon D 一起凝視著鏡頭並擺出一樣的姿勢，在他們身後的橫幅上，還有網絡漫畫作家兼綜藝人旗安84。



此前，李浚赫作為嘉賓出演劉在錫、柳演錫《只要有空，》時，就在節目中表示：「其實...他（柳演錫）讓我很難過！我看了節目，說有個84年生的聚會...說跟旗安84一起，卻也沒有叫我。」驚慌失措的柳演錫也解釋：「打算下週要舉辦84年生的聚會。」果然真的舉行了呢！



（＊延伸閱讀：「同齡朋友」李浚赫與柳演錫見面超尷尬？李浚赫失落表示：他讓我很難過，沒找我一起去84Line聚會）

這次的合照公開，也讓網友紛紛表示：「李浚赫終於加入了」、「看來難過是有用的」、「玄奉植像教授一樣 顆顆顆顆」、「是因爲是40歲，所以伸了四根手指嗎？著裝要求好像也是黑色的！」、「遵守約定的柳演錫，後面的橫幅是誰製作的 哈哈哈」、「啊！傳說中的那個84聚會」等等。

另外，李浚赫與韓志旼主演的《我的完美秘書》已在上週首播，該劇講述除了工作什麼都不會的獵頭公司女CEO，與育兒、生活、工作都做得很好的男祕書，所展開的治癒羅曼史，首播兩集也創下好的評價，不少網友更認爲他會通過這部作品大爆紅。



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