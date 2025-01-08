「同齡朋友」李浚赫與柳演錫見面超尷尬？李浚赫失落表示：他讓我很難過，沒找我一起去84Line聚會

李浚赫看起來是真的很傷心 XD

昨日（7）劉在錫、柳演錫主持的《只要有空，》播出第10集，《我的完美秘書》的主演韓志旼、李浚赫作為嘉賓出演。



當天，柳演錫對李浚赫的登場表示親切問候的同時，同時也散發出一點尷尬的氣氛。他一邊說：「浚赫啊～」劉在錫和韓志旼也很驚訝兩人是不是認識，柳演錫表示：「最近的話我們比較像是網友！」李浚赫接著說：「但其實...他讓我很難過！我看了節目，說有個84年生的聚會...說跟旗安84一起，卻也沒有叫我。」



驚慌失措的柳演錫解釋說：「打算下週要舉辦84年生的聚會。」韓志旼也問：「84聚會？你們兩人同歲嗎？是可以隨意說話（說平語）的關係嗎？」沒想到...又陷入一陣沈默 XD 李浚赫表示決定從今天開始這樣做，他還說：「因為事實上我們只見過兩次面，只有在活動現場見過。」



由韓志旼、李浚赫主演的《我的完美秘書》已在上週首播，該劇講述除了工作什麼都不會的獵頭公司女CEO，與育兒、生活、工作都做得很好的男祕書，所展開的治癒羅曼史。首播兩集也創下好的評價，不知道大家有沒有追劇了呢？



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