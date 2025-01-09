没有遗憾了吧！李浚赫终於参加「84Line」聚会，与柳演锡、SE7EN、Simon D、玄奉植等人合照！

又想起李浚赫那个难过的脸 XD 这次终於加入了！

8日，玄奉植在自己的 IG 上写下说：「朋友们，不是说要集中拍脸吗？84聚会。」并上传一张照片，公开的照片中，是玄奉植、李浚赫、SG Wannabe 的金勇俊、SE7EN、柳演锡、Simon D 一起凝视著镜头并摆出一样的姿势，在他们身后的横幅上，还有网络漫画作家兼综艺人旗安84。



此前，李浚赫作为嘉宾出演刘在锡、柳演锡《只要有空，》时，就在节目中表示：「其实...他（柳演锡）让我很难过！我看了节目，说有个84年生的聚会...说跟旗安84一起，却也没有叫我。」惊慌失措的柳演锡也解释：「打算下周要举办84年生的聚会。」果然真的举行了呢！



（＊延伸阅读：「同龄朋友」李浚赫与柳演锡见面超尴尬？李浚赫失落表示：他让我很难过，没找我一起去84Line聚会）

这次的合照公开，也让网友纷纷表示：「李浚赫终於加入了」、「看来难过是有用的」、「玄奉植像教授一样 颗颗颗颗」、「是因爲是40岁，所以伸了四根手指吗？著装要求好像也是黑色的！」、「遵守约定的柳演锡，后面的横幅是谁制作的 哈哈哈」、「啊！传说中的那个84聚会」等等。

另外，李浚赫与韩志旼主演的《我的完美秘书》已在上周首播，该剧讲述除了工作什么都不会的猎头公司女CEO，与育儿、生活、工作都做得很好的男秘书，所展开的治愈罗曼史，首播两集也创下好的评价，不少网友更认爲他会通过这部作品大爆红。



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