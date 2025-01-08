《現在撥打的電話》蔡秀彬提及家人看到她的演出有什麼感想～爸爸刻意避開劇中吻戲與床戲也太有趣

最近被粉絲們熱烈敲碗希望假戲真做的CP組合，就是《現在撥打的電話》中的柳演錫與蔡秀彬，而蔡秀彬也在訪談中提到了自己的家人們看到她在劇中表現，有什麼樣的反應。

上週完結的電視劇《現在撥打的電話》中，演員蔡秀彬飾演一位手語翻譯師，在非自願的婚姻中，對丈夫柳演錫原本充滿誤解，到最終發現兩人都無法失去對方，陷入了熱戀中成為真正夫妻的故事。最終回更突破了自身最高收視率來到8.6％，成績相當優異。今日蔡秀彬在訪談中向韓媒體Sports Chosun提到，爸爸無法看自己演出的愛情戲橋段。



《現在撥打的電話》也讓蔡秀彬獲得了2024年MBC演技大賞的最優秀女演員，並與柳演錫共同得到年度CP情侶獎，受到廣大觀眾們喜愛的這對CP，在蔡秀彬家人眼中看起來有什麼感想呢？蔡秀彬透露，媽媽總是看得相當開心，每集結束的時候總是說著「呀，有意思」，爸爸則是在首輪播出時間常常不在家，所以透過Netflix觀賞。



不過蔡秀彬也笑著說，爸爸在看到吻戲的時候就把電視關掉了，所以可想而知，在最後一集當中蔡秀彬與柳演錫上演的床戲部分，爸爸應該是沒辦法收看的。她也補充說明，爸爸在她之前的作品中也都沒有收看過愛情戲碼。



而今年31歲的蔡秀彬被問到，是否也憧憬像劇中這樣的婚姻生活呢？她提到自己有幾位好友剛滿30歲也步入了婚姻，有的也生了小孩當媽媽，雖然非常羨慕朋友們的幸福生活，但現階段的蔡秀彬，還是希望先成為一個好演員。



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