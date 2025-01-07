朱智勛連續三強打！在《照明商店》與《愛在獨木橋》之後今日再公布最新作品《重症外傷中心》1月24日公開陪大家過年！

最近作品一部接一部的主角男演員，應該只有朱智勛了吧！從《照明商店》的老闆到《愛在獨木橋》的學校理事長，今日再公開本月底即將開播的新作品《重症外傷中心》，朱智勛變身外科醫師救人第一！

《重症外傷中心》劇情描述一位天才外科醫師專家白江赫（朱智勛飾）為了挽救有名無實的重症外傷組而走馬上任後，所發生的一連串令人痛快叫好的故事。為了重整這個有名無實的重症外傷團隊，這位粗暴天使白江赫即將為了在黃金時間內拯救患者而奔跑，有笑聲也有動作戲碼，將帶給觀眾們緊張又痛快的劇情。



除了由朱智勛所飾演這位不向不公不義屈服的白江赫，還有被傳喚到重症外傷組的菁英秋英宇，以及擁有5年經驗的重症外傷資深護士河英，還有不安好心想打倒白江赫的肛門外科科長尹京浩、麻醉疼痛醫學科醫師鄭在光等演員們共同演出。隨著預告片的釋出，讓大家開始感受到所謂重症外傷中心的緊急情況。



天才醫師白江赫一登場就展現不凡氣場，此外他更有與眾不同的行事風格，一舉一動都將令人瞠目結舌。重症外傷組被外界認為「救活越多人就造成越多醫院赤字」，白江赫卻要把「重症外傷組」擴大打造為「重症外傷中心」，為了死守黃金時間以及發揮自己的天才所長，在許多生死攸關的時刻，白江赫都將趕往患者所在的現場。



導演表示，《重症外傷中心》將是一部充滿笑聲與感動，動作與喜劇的一部作品，就像帶給觀眾的一帖處方，既包含英雄元素，又包含動作刺激，也不乏人倫溫馨以及趣味，請大家期待1月24日的公開。



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