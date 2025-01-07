俞承豪與YG娛樂合約到期不續約！加入3年沒什麼新作品？網嘆「好久沒有看到他的劇」

加入YG娛樂這幾年，作品真的不多，希望下家公司能帶給他更好的劇本運啊！

今日（7）有韓媒報導，演員俞承豪和YG娛樂的專屬合約即將到期，決定不再續約。隨後，YG娛樂也回應：「與演員俞承豪的專屬合約將於3月終止。」而俞承豪在2022年3月加入YG娛樂，時隔3年決定各自走自己的路。



這也讓網友紛紛表示：「感覺好久沒有看到他的劇」、「希望換公司有好的開始」、「演技好、長得帥，希望有個好劇本」、「加進YG感覺什麼事都沒做」、「多多拍劇吧」、「以後會越來越好的」等等。

1993年出生的俞承豪，1999年透過手機廣告以童星出道，隔年出演電視劇《刺魚》。之後陸續出演很多電影和電視劇《有你真好》、《想你》、《Remember-兒子的戰爭》、《君主－假面的主人》，《福秀回來了》、《超能警探》、《花開時想月》等，每次都用精湛又紮實的演技，詮釋出不同的角色，但...後期的作品卻比較少引起大範圍關注和討論。



加入YG娛樂之後，不少人都希望他能接下好劇本，不要浪費他的好演技，在這3年只拍了《交易》這部劇，去年有出演話劇《天使在美國》，反而出演 DAY6 迷你8輯《Fourever》主打歌〈Welcome to the Show〉MV 引發更多討論，在 MV 中他和崔熙真飾演一對新婚夫婦，當時婚紗照一曝光在網路上引發熱烈討論！希望接下來他能找到好公司，收到好的劇本啊！



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