李政宰紅到國外去了！與財閥女友海邊度假被美國狗仔拍到，貼心男友上線，海灘再現韓流愛情

隨著《魷魚遊戲2》第二部的開播，男主角「奇成勳」（李政宰 飾）再次成為全球矚目的焦點，李政宰的名氣不再局限於亞洲，在國際舞台上也有了一席之地，和財閥女友度假時被美國狗仔拍到，一時間引爆全球的熱議。

美國當地時間2024年12月30日，美國媒體《Backgrid》公開了李政宰與林世玲在加勒比海的聖巴特島享受泳裝約會的照片。 照片中，李政宰身穿白色短袖T恤和格紋短褲，林世玲則穿著白色比基尼。 李政宰正在為女友拍照，與普通情侶無異。



카리브해 밀월 크...

이정재 임세령 11년째 연애중

이정재 52살, 임세령 47살 pic.twitter.com/J2IMZ269Ru — 거인의어깨 (@jongy064) January 6, 2025

李政宰和林世玲早在兩年前的艾美獎頒獎典禮上就已大方以情侶身份合影，他們自2015年公開戀情後，至今仍保持甜蜜的長久戀愛關係。 兩人相差5歲，李政宰現年52歲，林世玲47歲。 據悉，他們還曾與因私生活爭議的鄭雨盛及其戀人四人一起聚餐。



이정재&임세령. 커플이셨구나. 끄덕끄덕. (이제서야 알게 된 자) 드레스가 너무 예쁘다! pic.twitter.com/yoMDDszSay — 유미주의 (@Yumismm) September 13, 2022

針對這組狗仔照片，網友們紛紛表示：「林世玲有點像楊紫瓊」、「為什麼還不結婚，真讓人好奇」、「好萊塢離我們並不遙遠」、「外國狗仔都開始拍李政宰了，他在國際上真的紅了」等。



目前，李政宰因參加第82屆金球獎頒獎典禮而前往美國。 本屆金球獎中，《魷魚遊戲》第二季入圍了電視部門劇集最佳作品獎，李政宰與導演黃東赫數日前已一同啟程赴美。

此外，剛剛結束的第82屆金球獎頒獎典禮中《魷魚遊戲2》最終無緣最佳作品獎，該獎項花落《幕府將軍》。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞