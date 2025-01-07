朴正民&Jisoo全新韓劇《流感》爆笑首波預告公開：二月快來看～「殭屍喜劇」是第一次吧！

【最新預告】入伍當兵的朴正民，等待男友的 BLACKPINK Jisoo（金智秀）：「即使喪屍席捲世界，我也會奔向你。」

即將在2月7日首播的 Coupang Play 全新殭屍喜劇《流感》（Newtopia）公開了充滿創意的特別海報和首波預告。



劇情講述軍人李才允（朴正民 飾）和他剛剛分手的女友姜英珠（Jisoo 飾）在喪屍橫行的首爾市中心，努力穿越危機、奔向彼此，與喪屍展開殊死搏鬥的故事。

▼預告以才允和英珠決定分手的那一天，偏偏喪屍病毒席捲全球。當喪屍撞上英珠乘坐的車子時，才允部隊所在的大樓周圍也聚集了各式各樣的喪屍群，讓人對這部純度200%的喪屍浪漫劇更加好奇了～。



公開的海報以插畫風格呈現了在喪屍災難中各具特色的人物形象，背景是一片鮮明的桃粉色，在這之上，首爾市區的各個角落佈滿了肆虐的喪屍群，讓人感到毛骨悚然。



與此同時，主角們的視覺效果也是不同凡響。才允與英珠在喪屍遍佈的環境中奮力掙脫血跡斑斑的怪物之手，從兩端拼命向對方奔跑。他們即將重逢的深情場景引發觀眾期待。更讓人好奇的是，他們手持如刮刀和電鋸等意想不到的武器，預示著他們將展開一場與喪屍對抗的奇特行動。





更加刺激狂奔的動作場面，將在2月7日（週五）晚上8點通過Coupang Play平台首播。

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