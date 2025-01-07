宋仲基公開與妻子的互稱：是她選的，覺得這個詞發音優美！節目中數次提「她」、「那朋友」，被網友吐槽「不夠尊重老婆」

宋仲基自從和Katy Louise Saunders結婚、生子後秒變「炫妻狂魔」，經常在公開場合提及老婆，完全不掩飾對家庭的愛意。

最近宋仲基因新電影《波哥大：最後的機會之地》宣傳做客了多檔節目，其中一個就是《拜託了冰箱 since 2014》，節目中宋仲基提到曾在《黑白廚師》中以「那不勒斯味道黑手黨」之名參賽的廚師權成俊時說道：「 我妻子從小就在義大利長大，我們每年有一半的時間住在義大利，因此我對義大利美食非常著迷。」他還分享了夫妻間的昵稱：「是我妻子選的，我們互相叫『여보』（Yeo Bo，韓語『親愛的』）。 她聽到韓語『여보』的發音後，覺得非常優美，於是決定這麼稱呼對方。」

最近宋仲基頻繁公開提到妻子，表現出深厚的感情。 尤其是在YouTube頻道《你好，我是崔華靜》中，宋仲基談到：「因為妻子的緣故，我對義大利美食深深著迷。 她真的很了不起...... 我是不是太炫耀了？ 可是沒辦法，不說出來太可惜了。」大讚愛妻的廚藝。



송중기 측 "아내 케이티 둘째 임신"…두 아이 아빠 된다 송중기씨 소속사 아내 케이티 투어스 사운더스 둘째 임신 두 아이 아빠 된다니 너무 축하합니다. pic.twitter.com/AgKEHTLdUv — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) July 8, 2024

此外，宋仲基還透露：「後來我才知道，我妻子高中時在義大利最好的朋友是韓國人，而那位朋友的母親和韓國名廚朴燦一是同一所烹飪學校的同學。 她們水準很高。 Katy 特別可愛，還向那位朋友的母親學習了韓國料理。 她學做了我喜歡的菜，比如鮑魚粥，還學會了韓式祭祀飯。 這些菜她都學會后做給我吃，讓我覺得又感激又欣慰。」



송중기, 케이티와 여동생 결혼식 참석…미소가 닮은 잉꼬부부 송중기씨 아내 케이티 루이스 사운더스 부부 송중기씨 여동생 결혼식 참석 미소 닮은 잉꼬부부 이라니~ pic.twitter.com/CDS5StRh2I — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) October 15, 2023

不過，相關播出后宋仲基在公開場合對妻子Katy 的稱呼引發了爭議。 有人指出，在正式場合將妻子稱為「걔」（她）或「그 친구」（那朋友）不太合適。 一位網友評論道：「這不是在朋友的私下聚會，而是在公開場合，對妻子的這種稱呼顯得不夠尊重。」



其實這是夫妻之間的事情，尤其是作為國際夫妻，兩人之間的稱呼可能更加自由。 然而，在多檔節目中反覆使用「걔」、「그 친구」等詞語，再加上「可愛」、「了不起」這樣的表達，也引發了一系列決定他對妻子不夠尊重的討論。

此外，宋仲基於2023年與英國演員Katy Louise Saunders結婚，並在同年11月迎來了他們的第一個孩子（兒子），並於2024年再得一女，一兒一女湊成一個好字。 兩人相識源於學習外語，Katy 曾是他的外語老師，兩人因工作關係逐漸熟悉並最終走到了一起。 婚後，宋仲基對家庭生活非常重視，經常在採訪中提到自己的家庭，表現出對孩子的深深喜愛。

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